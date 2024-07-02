أكرم القصاص: على الحكومة الجديدة استيعاب مطالب وشكاوى المواطنين

علق الكاتب الصحفي أكرم القصاص، على التغيير الوزاري الجديد، قائلًا، إن الحكومة الجديدة يقع على عاتقها مسئولية كبيرة، وهناك تفاؤل في الأسماء الواردة بالتعديل الوزاري الجديد.

وأضاف أكرم القصاص، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم»، المُذاع عبر فضائية «DMC»، أننا متفائلون بالأسماء الموجودة، وكانت هناك بعض الأسماء المتوقعة مثل أحمد كجوك وزارة المالية، وهو أحد القيادات المهمة في الوزارة، ونتمنى التوفيق لكل الحكومة.

وأوضح أن الممارسة العملية هي ما تكشف قدرة الوزير كفرد، والعمل وسط فريق هو الأهم، والحكومة يقع على عاتقها مهام كبيرة.

وأكد أن الرئيس عبدالفتاح السيسي على مدى الشهور الماضية كان دائمًا يقوم بتوجيه الحكومة بضرورة أن يقوموا بالشرح للمواطنين وأن يكون هناك توضيح، لافتًا إلى أنه يجب على الحكومة الجديدة أن تكون مستوعبة لتحولات كثيرة جدًا إقليمية ودولية، ومستوعبة لمطالب وشكاوى الناس ورهانات المواطنين، وقادرة على التفاعل والتعامل بشفافية مع المواطنين.