الثلاثاء 02 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أكرم القصاص: على الحكومة الجديدة استيعاب مطالب وشكاوى المواطنين

أكرم القصاص
أكرم القصاص

علق الكاتب الصحفي أكرم القصاص، على التغيير الوزاري الجديد، قائلًا، إن الحكومة الجديدة يقع على عاتقها مسئولية كبيرة، وهناك تفاؤل في الأسماء الواردة بالتعديل الوزاري الجديد.

وأضاف أكرم القصاص، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم»، المُذاع عبر فضائية «DMC»، أننا متفائلون بالأسماء الموجودة، وكانت هناك بعض الأسماء المتوقعة مثل أحمد كجوك وزارة المالية، وهو أحد القيادات المهمة في الوزارة، ونتمنى التوفيق لكل الحكومة.

وأوضح أن الممارسة العملية هي ما تكشف قدرة الوزير كفرد، والعمل وسط فريق هو الأهم، والحكومة يقع على عاتقها مهام كبيرة. 

وأكد أن الرئيس عبدالفتاح السيسي على مدى الشهور الماضية كان دائمًا يقوم بتوجيه الحكومة بضرورة أن يقوموا بالشرح للمواطنين وأن يكون هناك توضيح، لافتًا إلى أنه يجب على الحكومة الجديدة أن تكون مستوعبة لتحولات كثيرة جدًا إقليمية ودولية، ومستوعبة لمطالب وشكاوى الناس ورهانات المواطنين، وقادرة على التفاعل والتعامل بشفافية مع المواطنين.

أكرم القصاص التشكيل الوزاري الجديد برنامج اليوم

مواد متعلقة

فخرى الفقى: الحكومة الجديدة عليها عبء ثقيل.. وهذه أهم المهام المطلوبة منها

رئيس حزب المصريين الأحرار عن التشكيل الوزارى الجديد: أسماء مبشرة

رئيس لجنة "إسكان النواب" يكشف موعد فتح وغلق المحال التجارية

خالد داوود لـ"الشاهد": الوجه القبيح للإخوان بدأ يظهر بعد رحيل مبارك

خالد داوود لـ"الشاهد": الإخوان كانت لديهم مصادر تمويل من الخارج خلال 25 يناير

رئيس حزب الجيل: يجب أن تتصدر توصيات الحوار الوطنى أولويات الحكومة الجديدة

خالد داوود لـ"الشاهد": بعد 25 يناير كانت هناك حالة من الإقبال على العمل السياسى

خالد داوود لـ"الشاهد": الإخوان اختطفوا ثورة 25 يناير بعد 18 يومًا

الأكثر قراءة

من هو شريف فاروق وزير التموين الجديد؟

"رحلة صعود" لأشهر قائد إيرباص.. مَن هو سامح الحفنى وزير الطيران الجديد؟

نائب رئيس اللجنة المالية بصندوق النقد.. السيرة الذاتية لـ أحمد كجوك مرشح وزارة المالية الجديد

كفاءة وطنية بخبرات دولية.. من هو بدر عبدالعاطى وزير الخارجية الجديد؟

حصل على نوط الواجب العسكرى.. من هو عبدالمجيد صقر وزير التنمية المحلية الجديد؟

السيرة الذاتية للمهندس كريم بدوي وزير البترول الجديد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

دماغ نعوم تشومسكى

ماجد حبته

الربط الرابع للسلام والتنمية

مدحت بشاى

إرادة التغيير.. وقيم التقدم

عبد الرحيم طايع

حديث أمين عن الشأن الوزاري

محمد رفعت

المحافظون والتغيير!

علي سعدة

التغيير الوزارى الجديد

مدحت بشاى

رؤى مواطن يبغى التغيير يا حكومة

محاسن السنوسي

معانا ولا علينا يا حكومة !

صور

مباراة الأهلى وطلائع الجيش

أشرف سليمان والفنان أحمد أمين بمؤتمر مهرجان العلمين

عمرو الفقى فى مؤتمر مهرجان العلمين 2024

محطة تل أبيب

المزيد

"الشاباك" يلغي أوامر اعتقالات جديدة للفلسطينيين بسبب امتلاء سجون الاحتلال بالأسرى

اليوم الـ270 للعدوان على غزة.. مجازر الاحتلال متواصلة وحركات نزوح واسعة

نتنياهو: مستمرون فى الحرب حتى هزيمة حماس وإعادة المحتجزين