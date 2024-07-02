مراسل "القاهرة الإخبارية": استشهاد 17 فلسطينيًا فى مجزرة للاحتلال بحى الزيتون

قال بشير جبر، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من خان يونس، إن نحو 17 فلسطينيًا ارتقوا في مجزرة مروعة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق أهالي حي الزيتون بالقرب من مسجد الشمعة.

وأضاف خلال رسالة على الهواء، أن هؤلاء المواطنين كانوا يصطفون من أجل الحصول على المياه الصالحة للشرب، حينما قصفتهم قوات الاحتلال بشكل مباشر، ما أدى لاستشهادهم ووجود عدد كبير من الإصابات نقلوا على إثرها إلى مستشفى المعمداني في غزة.

وأكد أن قوات الاحتلال لم توقف قذائفها المدفعية على المنطقة الشرقية في رفح بأقصى جنوب قطاع غزة، كما قصفت مدينة رفح من الناحية الشمالية وتحديدًا حي النصر بالمدفعية.