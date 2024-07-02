الثلاثاء 02 يوليو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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التشكيل الحكومي الجديد.. من هو وزير العمل الجديد محمد جبران؟

محمد جبران
محمد جبران

يترقب المصريون إعلان التشكيل الوزاري الجديد غدا الأربعاء، حيث يحلف الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأكدت مصادر حكومية مطلعة، أنه وقع الاختيار على محمد جبران، لتولي حقيبة وزارة العمل.

السيرة الذاتية

حاصل على بكالوريوس تجارة، وتم تعينه في شركة الأمل للبترول سنة 1991، ثم تدرج في الوظائف الإدارية حتى مدير عام مساعد الخدمات الإدارية بالشركة.

انتخب محمد جبران عضوا للجنة النقابية بشركة الأمل للبترول سنة 1994، تم تدرج من أمين شباب اللجنة، إلى أمين عام اللجنة النقابية،ثم رئيسا للجنة النقابية بشركة الأمل.  

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ومن اللجنة النقابية إلى النقابة العامة، حيث انتخب أمينا عاما للنقابة عام 2013 ولمدة 4 سنوات، بعدها انتخب رئيسا للنقابة العامه للبترول في الدورة النقابية 2018 حتى 2022، وتم اختياره في انتخابات الدورة النقابية الحالية 2022/2026 بالتذكية لرئاسة النقابة العامة للبترول، ثم تم اختياره قائم بأعمال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.

شغل محمد جبران العديد من المناصب الأخرى منها، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر خلال دورتين متتاليتين، ثم  عضو المجلس التنفيذي للاتحاد العربي لعمال النفط والمناجم والكيماويات، ثم منصب المشرف العام على المؤسسة الثقافية العمالية (الجامعة العمالية) ثم عضو بمجلس إدارة الشركة المصرية للخدمات البترولية.

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التشكيل الوزاري الجديد حلف اليمين الدستورية حقبة الوزراء الجديدة محمد جبران وزيرا للعمل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر

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