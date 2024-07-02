مشاعر النفور والسخط تضرب انتخابات بريطانيا.. الإعلامي كمال ماضي يوضح

بدأ الإعلامي كمال ماضي، حلقة اليوم الثلاثاء، من برنامج "ملف اليوم"، والمُذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، بمقدمة نارية، عن الانتخابات البريطانية وردود الفعل على النتائج.

قال ماضي: "بلاد الإنجليز اليوم سلبت دفتنا وسلبها هنا ليس سلبا جديدًا، فقد سبقها سلب لخيرات دول استعمروها واستحلوا ثرواتها حتى كونوا إمبراطورية وصفوها بالتي لا تغيب عنها الشمس".

وتابع: "أن السلب هذه المرة ليس سلبًا ماديًا كما عودونا لكنه معنوي، سلب لاهتماماتنا لمتابعة انتخاباتهم".

وواصل: “الانتخابات في هذه البلاد التي يصفونها بأنها من أقدم الديموقراطيات في عالمنا، يبدو أن خيوطها هي الأخرى ستتشابك ستتعقد وتختلط برقم قياسي غير مسبوق للمرشحين المستقلين بها، فهل يبدأ منحنى الهبوط للأحزاب التقليدية البريطانية؟”.

وتابع: "أربعة عشر عامًا من حكم حزب واحد أوجد ألفة يصحب معها إحلال وتغيير، أم أن دار "داوننج ستريت" قررت تغيير دمائها ولسان حالها يقول هذه الدار لا تبقي على أحد ولا يدوم على حال".