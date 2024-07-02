مباراة الأزمة.. بيراميدز يتخطى سموحة بثلاثية ويواصل تصدر الدورى

تفوق بيراميدز على نظيره سموحة بثلاثة أهداف لهدفين ضمن المباراة التي استكملت اليوم ضمن لقاءات الجولة الـ28 من مسابقة دوري نايل.

الفوز رفع رصيد بيراميدز في الصدارة إلى 65 نقطة، بينما وقع سموحة في المركز السابع بـ 39 نقطة.

وأقيمت المباراة الجمعة الماضي باستاد الإسكندرية، وتوقفت في الدقيقة الـ49، وكانت النتيجة تشير للتعادل الإيجابي 1/1، بسبب عطل في أحد المحولات الكهربائية وهو ما أدى إلى وجود حريق، ليقوم حكم الساحة محمد سلامة بإلغائها، لتقرر رابطة الأندية المحترفة استكمال المباراة اليوم بنفس الظروف التي توقفت عندها.

قرار رابطة الأندية يعني أن سموحة سيلعب بعشرة لاعبين بعد أن كان الحكم قد طرد حارسه الهاني سليمان في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول ما دفع أحمد سامي المدير الفني للسموحة للدفع بالحارس البديل أحمد أشرف بدلا من أحمد خالد.

تقدم سموحة عن طريق حسام حسن من ركلة جزاء بالدقيقة 15، وتعادل فيستون ماييلي برأسية بالدقيقة الأخيرة من الشوط الأول بعد عرضية كريم حافظ.

وفي الدقيقة 72 سجل محمود مرعي من رأسية الهدف الثاني بعد ركنية نفذها الشيبي، وفي الدقيقة 79 زاد فخري لاكاي من غلة بيراميدز بهدف ثالث بتسديدة رائعة من خارد منطقة الجزاء سكنت شباك حارس سموحة.

وقلص الفارق فادي فريد لسموحة بالدقيقة الأخيرة، بتسديدة داخل منطقة الجزاء سكنت على يمين أحمد الشناوي.