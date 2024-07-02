الثلاثاء 02 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

دبلوماسي سابق يكشف دور الحكومة الجديدة في مجال السياسة الخارجية

السفير حسين هريدى
السفير حسين هريدى

قال السفير حسين هريدى، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن رئيس الجمهورية هو المسؤول عن وضع الأسس العامة للسياسة الخارجية المصرية، وعادة السياسات الخارجية والأمن القومي للدول من الأمور الثابتة ولا تتأثر بالتغيير في تشكيل الحكومة أو التغيير حسب النظام الدستوري المصري، موضحا أن هذا من حيث الإطار العام عند الحديث عن ملفات الأمن القومي والسياسة الخارجية.
 

وأضاف هريدي، اليوم الثلاثاء، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن الحكومة الجديدة ستستكمل مواجهة الأزمات والحروب التي تعاني منها المنطقة مع احتمال أن تتعقد الأمور بالمزيد إذا ما قررت إسرائيل شن هجوم على جنوب لبنان، وبالتالي إذا كان هناك دور للحكومة الجديدة في مجال السياسة الخارجية فإنه يتمثل في إعداد الدولة لمواجهة أي تبعات لهجوم إسرائيلي متوقع على جنوب لبنان وما يستتبع ذلك من احتمال قوي لحدوث مواجهة بين إسرائيل وإيران عبر الجماعات المؤيدة لإيران سواء في العراق أو سوريا أو الحوثيين في جنوب البحر الأحمر.


وأوضح، أن هجمات الحوثيين على الملاحة الدولية في جنوب البحر الأحمر من يناير الماضي أضرّت بمصر كثيرا، فمن أولويات الوزارة الجديدة هو إعداد الدولة لموجهة هذا، لكن في تقديري أن هذا من المسؤولية الكبرى الملقاة على عاتق الوزارة الجديدة.
 

اكسترا نيوز الحكومة جديدة رئيس الجمهورية لأمن القومي السياسات الخارجية

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