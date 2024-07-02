الدكتور أحمد هنو وزيرًا للثقافة خلفًا لنيفين الكيلانى.. ننشر السيرة الذاتية

كشفت مصادر حكومية مطلعة عن ترشيح الدكتورالفنان التشكيلي أحمد هنو، وزيرًا للثقافة، في الحكومة الجديدة للدكتور مصطفى مدبولي، والمقرر لها أن تؤدي اليمين غدًا الأربعاء.

في التقرير التالي نرصد سيرته الذاتية:

أحمد فؤاد هنو

من مواليد محافظة الإسكندرية 13/12 /1968، حاصل على بكالوريوس كلية الفنون الجميلة قسم حفر 1992، وماجستير في أفلام الرسوم المتحركة التجريبية من جامعة القاهرة 1997، ودكتوراه في فلسفة الفن.

متخصص في الاتصال المرئي وإبداع أفلام الرسوم المتحركة.

شغل الدكتور أحمد فؤاد هنو العديد من المناصب منها:

- معيد بكلية الفنون الجميلة قسم الجرافيك شعبة رسوم متحركة وفن الكتاب.

- أستاذ مساعد بقسم الجرافيك بكلية الفنون الجميلة.

- أستاذ بقسم الجرافيك بكلية الفنون الجميلة.

- عميد كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان أغسطس 2019 سابقًا.

- نائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب وعميد كلية الفن والتصميم بجامعة الجلالة.

شارك بأعماله فى:

المعارض الطلابية.

- صالون الشباب الثانى 1990.

- معرض (فن الجرافيك المصرى المعاصر) بمركز الجزيرة للفنون بالزمالك إبريل 2015.

- معرض ملتقى فنانى الغد بمركز سعد زغلول الثقافى بمتحف بيت الأمة مارس 2018.

شارك فى اللجان المنظمة لملتقى الأقصر الدولى للتصوير ثلاث دورات.

البعثات والمنح

- منحة دراسية من برنامج التبادل الألمانى.

المهام الفنية التى كلف بها والإسهامات العامة

- عضو اللجان المنظمة لملتقى الأقصر الدولى للتصوير لثلاث دورات.

المؤلفات والأنشطة

ورشة عمل فنية متخصصة (رسوم متحركة) على هامش مهرجان الإبداع التشكيلى الخامس (صالون الشباب الثانى والعشرون) أكتوبر 2011.