الثلاثاء 02 يوليو 2024
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محمد شردى: "التوك شو بالنسبة لى كان تسلية.. ومتفائل بالحكومة الجديدة" (فيديو)

الإعلامي محمد مصطفى
الإعلامي محمد مصطفى شردي

أعرب الإعلامي محمد مصطفى شردي عن امتنانه العميق لفريق عمل قناة الحياة، مشيرًا إلى ارتباطه العاطفي بالأماكن التي يعمل فيها، قائلًا: "بشكر أسرتي في قناة الحياة، ودائمًا برتبط عاطفيًا بالأماكن التي أعمل فيها، والحمد لله كونت أسرة ناجحة في هذا البرنامج".

وكشف "شردي" خلال لقائه مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج "الحياة اليوم"، على قناة "الحياة"، عن كواليس انضمامه لقناة "أون" لتقديم برنامج "كل يوم" ضمن خطة التطوير التي تتبعها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية: سأظل مرتبطًا بـ"الحياة اليوم"، وأسرة البرنامج، فنحن أمام عمل يجب أن نؤديه على قدر كبير من الإتقان.

وأشار "شردي" إلى أن الخبرات المختلفة للإعلامي تمنحه القدرة على الارتباط بالجمهور، موضحًا: "أساس عملي كان الصحافة والكتابة اليومية، والتوك شو بالنسبة لي كان تسلية للوقت، لكن التطور في الإعلام جعلني أعطي المزيد من الوقت للشاشة".

وفيما يتعلق بالتغيير الوزاري الأخير، قال: "التغيير الوزاري أخذ أكثر من شهر لاختيار الوزراء، ولا ننسى دور الحوار الوطني الذي أخرج توصيات للحكومة من أجل إصلاح الأمور في لجان محددة، فنحن كنا أمام حالة تحتاج لتنشيط وضخ دماء جديدة، فنحن أمام حكومة تحديات جاءت لتواجهها".

واختتم "شردي": "متفائل جدًا بالأسماء المطروحة في الحكومة الجديدة".

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