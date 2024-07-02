سيؤدى إلى فوضى.. أنباء عن انسحاب بايدن من السباق الرئاسى الأمريكى

عرض برنامج "مطروح للنقاش"، وتقدمه الإعلامية إيمان الحويزي، المذاع على قناة

"القاهرة الإخبارية"، تقريرًا تليفزيونيًا بعنوان: "سيؤدي إلى فوضى.. أنباء عن انسحاب بايدن من السباق الرئاسي الأمريكي".

هل ينسحب بايدن من الانتخابات الرئاسية الأمريكية؟، في حين يترقب العالم إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر المقبل نهاية العام الجاري، والتي تشهد تنافسًا بين الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن وسلفه دونالد ترامب في ظل اشتعال المنافسة وحرب التصريحات بين المعسكرين الديمقراطي والجمهوري خصوصًا بعد المناظرة بين الرجلين.

أقاويل تتردد حول انسحاب بايدن من السباق الانتخابي بين الرموز الفاعلة في المعسكر الديمقراطي، في ظل انعكاسات مباشرة ستلقي بظلالها على الرأي العام الأمريكي، فضلًا عن تأثيرات على المحيطين الإقليمي والدولي.

سيناريوهات عدة بشأن البحث عن بديل لبايدن، حال انسحابه في الوقت الذي يحقق فيه دونالد ترامب انتصارات شعبوية عبر تصريحات تكتسب مساحات شعبية تدريجيًا مستفيدًا من تذبذب أسهم منافسه بايدن والملاحقات القانونية لنجله هانتر بايدن.