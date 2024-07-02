«الحرية المصرى»: نأمل أن يكون التعديل الوزارى منهج للإبداع

ثمّن حزب الحرية المصري ما أشيع عن التغيير الوزاري الجديد، متمنيًا لهم خالص التوفيق في الحقائب الوزارية المكلفين بها، خاصة أن التغييرات جاءت في وزارات حساسة وبها العديد من المشكلات التي نأمل حلها بفكر جديد ومتطور على عكس ما نراه الآن.

وأضاف أحمد مهني، نائب رئيس حزب الحرية المصري، الأمين العام وعضو مجلس النواب، أن الشعب كله يأمل بالكثير فى هذه التغييرات من أجل حل المشكلات التي تؤرقهم من انقطاع للكهرباء وارتفاع الأسعار ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة والزراعة وجلب الاستثمارات وغيرها من الأمور التي تحتاج إلى كوادر حقيقية وإبداعات فى الأفكار والحلول، والخروج من الروتين المتحكم فى عقول الموظفين بالجهاز الإدارى.

وأوضح مهنى أن الأسماء المعلن عنها تحظى بكثير من الاحترام ولديها خبرات كبيرة كلا فى مجاله، ونتمنى تحقيق انجازات جديدة من خلالهم في المرحلة القادمة، والقدرة على إدارة الملفات بالحكومة وتقديم حلول خارج الصندوق للمشكلات بجميع القطاعات الحكومية.

وجدد الحزب مطالبة من الحكومة الجديدة بأن تهتم بملفات الزراعة والصناعة والاقتصاد، خاصة الملف الاقتصادي وما يحتاجه من أفكار متطورة تسهم في خلق فرص جديدة للاستثمار وجلب السياح وتوفير العملة الأجنبية، وأيضًا فإن ملف الزراعة يسهم في تعزيز الأوضاع الاقتصادية خاصة عندما يسهم في التصدير أو عدم الاستيراد كلاهما يوفر دخلاً للدولة ويوفر العملة الصعبة للأمور الأكثر احتياجًا.