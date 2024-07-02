محمد الباز يعلق على التغيير الوزارى الجديد فى الحكومة (فيديو)

قال الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن التحديات التي واجهت الدولة المصرية كانت ضخمة للغاية خلال السنوات الأخيرة، الأمر الذي جعل الحكومة تعترف بأن هناك العديد من المهام الصعبة والمشكلات التي يجب أن نواجهها جميعًا.

وأضاف «الباز»، خلال لقائه مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج "الحياة اليوم"، على قناة "الحياة"، أننا لسنا أمام تغيير وزاري شامل، ولكن ما يتم سيكون نقلة ضخمة في سياسة الدولة المصرية، مشيرًا إلى أنه تم اختيار الوزراء الجدد بعناية، فضلًا عن اختيار من يتمتع بكفاءة عالية، موضحًا أن الدمج بين الوزارات، كان لا بد أن يتم، خاصة أن هناك ملفات كانت متطابقة بين أكثر من وزارة.