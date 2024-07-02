الثلاثاء 02 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عمرو وردة يعود إلى أتروميتوس اليوناني في صفقة انتقال حر

عمرو وردة
عمرو وردة

أعلن نادي أتروميتوس اليوناني عن عودة المحترف المصري عمرو وردة إلى صفوفه، حيث وقع على عقد انتقال حر قادمًا من بانسيرايكوس بعقد ممتد حتى نهاية موسم 2024-2025.

ورحب النادي بعودة وردة الذي سيحمل القميص رقم 7، حيث أعرب اللاعب عن سعادته بالعودة إلى أتروميتوس قائلًا: "أنا سعيد جدًا لوجودي هنا مرة أخرى في أتروميتوس، تعلمون جميعًا ما يعنيه هذا الفريق بالنسبة لي."

وردة، الذي سبق له اللعب في أتروميتوس قبل أن ينتقل إلى عدة أندية في الفترة الأخيرة، أشاد بالدعم الذي حصل عليه من النادي خلال مسيرته، معبرًا عن طموحه في العودة إلى المنافسات الأوروبية مع الفريق.

يُذكر أن وردة، الذي انضم لأتروميتوس لأول مرة عام 2017 على سبيل الإعارة، خاض مسيرة حافلة في الدوري اليوناني، مما جعله لاعبًا محبوبًا للجماهير ومُساهمًا في نجاحات الفريق.

اللاعب، الذي يتجاوز عدد مبارياته في الدوري اليوناني 160 مباراة، سبق له وأن وقع لأكثر من فريق خلال فترة قصيرة بلغت 4 أشهر فقط، حيث انضم إلى فرق الرجاء المغربي، ثم دوكسا كاتوكموبياس القبرصي، قبل الانتقال إلى فاركو، ومنه إلى بانسيرايكوس اليوناني.

أتروميتوس عمرو وردة بانسيرايكوس وردة فاركو

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