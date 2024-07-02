حظر إعلامى على لاعبى الأهلى.. وكولر يحسم موقف كهربا

يختار مارسيل كولر، المدير الفنى لفريق كرة القدم بنادى الأهلى، قائمة فريقه التى ستدخل معسكرًا مغلقًا، مساء الأربعاء، استعدادًا لمواجهة الداخلية، فى السابعة مساء الخميس، ضمن مباريات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة دورى «نايل».

ويخوض الأهلى مرانه على ملعب «مختار التتش» فى الجزيرة، قبل اختيار القائمة التى ستدخل المعسكر فى أحد الفنادق الكبرى بمنطقة التجمع الخامس، وتشهد غياب طاهر محمد طاهر وأكرم توفيق لتراكم الإنذارات، وبيرسى تاو وعلى معلول بسبب الإصابة. ويحسم الجهاز الطبى موقف عمر كمال عبدالواحد، على هامش المران.

بينما يحسم «كولر» نفسه موقف محمود عبدالمنعم «كهربا»، الذى استبعده من مباراة طلائع الجيش كعقاب له على رفضه خوض تدريبات المستبعدين من مباراة فاركو.

من جانبه رفض خالد بيبو، مدير الكرة بالأهلى، ظهور أى لاعب فى البرامج التليفزيونية، بعد وصول أكثر من عرض لبعض اللاعبين، مقابل مبالغ مغرية، وذلك لزيادة تركيز اللاعبين، فى ظل خوض الفريق مباراة كل ٣ أيام، بسبب مؤجلاته وباقى مبارياته فى الدور الثانى.

وفيما يتعلق بـ«كهربا»، قال «بيبو»: «اللاعب امتثل لقرار المدير الفنى باستبعاده من مباراة طلائع الجيش، ولم توقع عليه أى عقوبات مالية، ومسألة مشاركته فى أى مباراة هو قرار كولر».