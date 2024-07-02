الثلاثاء 02 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بعد توليه حقيبة وزارة التموين.. ممر شرفى للعاملين بالبريد لتوديع شريف فاروق

الدكتور شريف فاروق
الدكتور شريف فاروق

نظم العاملون بالهيئة القومية للبريد، منذ قليل، ممرا شلافيا لتوديع الدكتور شريف فاروق، الرئيس السابق لمجلس إدارة الهيئة، بعد صدور قرار توليه منصب وزير التموين في التشكيل الحكومي الجديد.

ووجه "فاروق" الشكر للعاملين بالهيئة وتمنى لهم السير على نفس الخطى وتحقيق المزيد من النجاحات.

ووجه العاملون بالهيئة رسالة شكر لـ"فاروق" عن فترة توليه منصب رئيس الهيئة، وتمنوا له التوفيق في منصبه الجديد.

وكشفت مصادر مطلعة  لـ "الدستور" عن اختيار الدكتور شريف فاروق، رئيس هيئة البريد، لتولي حقيبة وزارة التموين خلفًا للدكتور علي المصيلحي.

في السياق، أوضحت مصادر داخل وزارة التموين والتجارة الداخلية أن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي سينتظر وزير التموين الجديد بعد حلف اليمين غدًا، لكي يقوم بتسليمه الوزارة، تسليمًا مُشرفًا. 

من هو شريف فاروق وزير التموين الجديد؟

الدكتور شريف فاروق صاحب خبرة مصرفية لمدة تزيد على 30 عامًا فى إعادة هيكلة البنوك والمؤسسات المالية، بالإضافة إلى تطوير العمل وتأهيل المديرين والمتخصصين والخدمات المصرفية للأفراد وفى البنوك الخاصة وإدارة شبكات الفروع وإدارة مخاطر الائتمان وصناعة بطاقات الدفع وقروض الشركات، بالإضافة إلى تنمية الأعمال وإدارتها وتدريب العمالة.

كان الدكتور شريف فاروق قد شغل منصب نائب أول رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لهيئة بنك ناصر الاجتماعى، حيث استطاع خلال فترة توليه المنصب قيادة التغيير والتطوير وإعادة الهيكلة بالبنك، كما عمل فى البنك المصرى الخليجى بالقاهرة خلال الفترة من 2006/2007 حتى فبراير 2017، وكذلك فى البنك الوطنى للتنمية– القاهرة (المسمى حاليًا بمصرف أبوظبى الإسلامى خلال الفترة من مايو 2004 حتى 2007، كما عمل فى البنك المصرى الأمريكى– القاهرة (كريدى أجريكول) خلال الفترة من سبتمبر 1989 حتى مايو 2002.

وقد حصل الدكتور شريف فاروق على بكالوريوس تجارة تخصص محاسبة جامعة عين شمس فى 1987، كما حصل على ماجستير فى إدارة الأعمال من الأكاديمية العربية للعلوم المصرفية والمالية تخصص بنوك (الصناعة المصرفية) فى 2009، ودكتوراه فى إدارة الأعمال من جامعة عين شمس.

الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد وزارة التموين هيئة البريد شريف فاروق وزير التموين الجديد إعادة هيكلة البنوك الدكتور شريف فاروق

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