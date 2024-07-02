الثلاثاء 02 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الباز يروى كواليس برنامج "الشاهد".. ويوجه الشكر لـ"الطاهرى" (فيديو)

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز

كشف الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، عن كواليس برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه عبر قناة "إكسترا نيوز"، قائلًا إنه استطاع أن يوثق من خلاله شهادات وتجارب الشخصيات العامة الفاعلة في الفكر والسياسة والثقافة والاقتصاد والعمل الحكومي التنفيذي، حيث قدم البرنامج في 7 مواسم مختلفة.

ووجه الباز، خلال لقائه مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج "الحياة اليوم"، على قناة "الحياة"، الشكر للكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية؛ لأنه وفر كافة أشكال الدعم والإمكانيات للبرنامج.

برنامج "الشاهد"

يعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه محمد الباز على شاشة إكسترا نيوز، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.

الدكتور محمد الباز جريدة الدستور الشاهد اكسترا نيوز أحمد الطاهري شركة المتحدة الاعلامية لبنى عسل الحياة اليوم

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