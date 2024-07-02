باحثة سياسية: مناظرة بايدن وترامب سببت كارثة كبيرة داخل الحزب الديمقراطي

قالت إيرينا تسوكرمان، الباحثة المتخصصة في الشئون الدولية، إن نتائج المناظرة بين الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن والسابق دونالد ترامب، أثرت بدرجة كبيرة على حظوظ جو بايدن في الفوز بالانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة.

وأضافت "تسوكرمان" خلال مداخلة لبرنامج "مطروح للنقاش" والمُذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن هذه المناظرة أدت إلى كارثة كبيرة للحزب الديمقراطي.

ونوهت، أن هناك الكثير من الانقسامات والنقاش الحاد فيما يتعلق باستمرار بايدن في هذا السباق الرئاسي ولكن هناك تنافس كبير بسبب ما شاهدناه في الفترة الأخيرة وما رأيناه من اتخاذ إجراءات تنفيذية من الجهات المعنية وهي أمور غير مسبوقة في التاريخ.

وأشارت، إلى أنه لا يوجد أي قرار واضح حتى الآن ولكن هناك جهود من أجل أن يتم تهدئة الوضع وكان الأداء واضح تمام أن هناك أداء ضعيف من جانب جو بايدن، ولكن هناك الكثير من الأقوال بشأن عدم قدرته في الاستمرار في الحملة الانتخابية وعليه أن يظهر بمظهر أفضل من ذلك.