الثلاثاء 02 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

باحثة سياسية: مناظرة بايدن وترامب سببت كارثة كبيرة داخل الحزب الديمقراطي

القاهرة الإخبارية
القاهرة الإخبارية

قالت إيرينا تسوكرمان، الباحثة المتخصصة في الشئون الدولية، إن نتائج  المناظرة بين الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن والسابق دونالد ترامب، أثرت بدرجة كبيرة على حظوظ جو بايدن في الفوز بالانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة.

 

وأضافت "تسوكرمان" خلال مداخلة لبرنامج "مطروح للنقاش" والمُذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن هذه المناظرة أدت إلى كارثة كبيرة للحزب الديمقراطي.

 

ونوهت، أن هناك الكثير من الانقسامات والنقاش الحاد فيما يتعلق باستمرار بايدن في هذا السباق الرئاسي ولكن هناك تنافس كبير بسبب ما شاهدناه في الفترة الأخيرة وما رأيناه من اتخاذ إجراءات تنفيذية من الجهات المعنية وهي أمور غير مسبوقة في التاريخ. 

 

وأشارت، إلى أنه لا يوجد أي قرار واضح حتى الآن ولكن هناك جهود من أجل أن يتم تهدئة الوضع وكان الأداء واضح تمام أن هناك أداء ضعيف من جانب جو بايدن، ولكن هناك الكثير من الأقوال بشأن عدم قدرته في الاستمرار في الحملة الانتخابية وعليه أن يظهر بمظهر أفضل من ذلك.

باحثة سياسية الحزب الديمقراطي مناظرة بايدن وترامب إيرينا تسوكرمان مطروح للنقاش القاهرة الإخبارية

مواد متعلقة

خبير الشئون الأمريكية: مناظرة بايدن وترامب كشفت حجم الانقسام داخل الحزب الديمقراطى

الفيدرالى الأمريكى: التضخم يتراجع ولم يحن موعد خفض سعر الفائدة

ممثلة اليابان بمجلس الأمن: الوضع الإنسانى فى غزة "كارثى"

طيران الاحتلال يشن غارة بصاروخين على بلدة حولا جنوب لبنان

متحدث "الأونروا": لا مكان آمنًا فى قطاع غزة.. والأوضاع الصحية كارثية

بعد أوامر الاحتلال بإخلائها.. مدير مستشفى غزة الأوروبى: جميع مستشفيات القطاع تعرضت للتدمير

ممثلة أمريكا بمجلس الأمن: 96% من سكان غزة محرومون من وصول المساعدات

ممثل الجزائر بمجلس الأمن: الجوع والمرض يهددان استمرار الحياة فى غزة

الأكثر قراءة

"رحلة صعود" لأشهر قائد إيرباص.. مَن هو سامح الحفنى وزير الطيران الجديد؟

من هو شريف فاروق وزير التموين الجديد؟

نائب رئيس اللجنة المالية بصندوق النقد.. السيرة الذاتية لـ أحمد كجوك مرشح وزارة المالية الجديد

كفاءة وطنية بخبرات دولية.. من هو بدر عبدالعاطى وزير الخارجية الجديد؟

السيرة الذاتية للمهندس كريم بدوي وزير البترول الجديد

حصل على نوط الواجب العسكرى.. من هو عبدالمجيد صقر وزير التنمية المحلية الجديد؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

دماغ نعوم تشومسكى

ماجد حبته

الربط الرابع للسلام والتنمية

مدحت بشاى

إرادة التغيير.. وقيم التقدم

عبد الرحيم طايع

حديث أمين عن الشأن الوزاري

محمد رفعت

المحافظون والتغيير!

علي سعدة

التغيير الوزارى الجديد

مدحت بشاى

رؤى مواطن يبغى التغيير يا حكومة

محاسن السنوسي

معانا ولا علينا يا حكومة !

صور

مباراة الأهلى وطلائع الجيش

أشرف سليمان والفنان أحمد أمين بمؤتمر مهرجان العلمين

عمرو الفقى فى مؤتمر مهرجان العلمين 2024

محطة تل أبيب

المزيد

"الشاباك" يلغي أوامر اعتقالات جديدة للفلسطينيين بسبب امتلاء سجون الاحتلال بالأسرى

اليوم الـ270 للعدوان على غزة.. مجازر الاحتلال متواصلة وحركات نزوح واسعة

نتنياهو: مستمرون فى الحرب حتى هزيمة حماس وإعادة المحتجزين