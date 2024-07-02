أوقاف أسوان تتسلم 2 طن لحوم الدفعة الأولى لصكوك الأضاحي (صور)

لتوزيعها على المستحقين..

سلمت وزارة الأوقاف، اليوم الثلاثاء، مديرية أوقاف أسوان، برئاسة الشيخ حنفى دياب وكيل الوزارة، الدفعة الأولى من صكوك الأضحية والتي بلغ وزنها 2 طن من اللحوم، وذلك لتوزيعها على المستحقين من الأسر الأولى بالرعاية بشفافية كاملة.

تسليم 2 طن من لحوم صكوك الأضحية لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية فى أسوان

وجرى تسليم لحوم صكوك الأضاحى بواسطة مديرية أوقاف أسوان إلى مديرية التضامن الاجتماعى، لتوزيع كميات صكوك الأضاحى البالغ وزنها 2 طن على قوائم الأسر الأولى بالرعاية علي مستوى المحافظة، والمعدّة بمعرفة المديرية.

وجاء ذلك في إطار الدور الاجتماعي لوزارة الأوقاف وإسهامها في خدمة المجتمع، ومن منطلق تخفيف العبء عن الأسر الأولى بالرعاية.

كما جاء تسليم كميات الدفعة الأولى لصكوك الأضاحى تحت أشراف الشيخ حنفي دياب، وكيل وزارة الأوقاف بأسوان، بجانب حضور لجنة من مديرية التضامن الاجتماعى بأسوان.

وفى سياق آخر، كان قد تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أعمال التطوير الجارية بحديقة الورد بكورنيش النيل، والمقامة على مساحة 7 ألاف م2، وبنسبة تنفيذ 70٪، ومن المقرر نهوها فى سبتمبر القادم.

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