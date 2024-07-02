الثلاثاء 02 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محمد الباز يتحدث عن انضمامه لبرنامج "الحياة اليوم" (فيديو)

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز

قال الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إنه بدأ مهنة الصحافة والإعلام منذ 25 عامًا، موضحًا أن الصحافة هي المكون الرئيسي لأي إعلامي، ولذلك حاول طوال الوقت عدم الابتعاد عن مهنة الصحافة والكتابة في ظل عمله بالتليفزيون والإعلام البصري.

وأضاف الباز، خلال لقائه مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج "الحياة اليوم"، على قناة "الحياة"، أنه التحق بقطاع التليفزيون في عام 2017، حين قدم برنامج "90 دقيقة" على شاشة قناة المحور، معبرًا عن سعادته بالتعامل مع برامج تليفزيونية كبرى على مدار سنوات عمله.

وأعرب عن شعوره بالفخر لانضمامه مؤخرًا لبرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر قناة "الحياة"، مشيرًا إلى أن كافة الزملاء الذين قدموا هذا البرنامج كانوا إضافة كبيرة للغاية من خلال خبراتهم الواسعة وإخلاصهم لما هو صحيح.

الدكتور محمد الباز الدستور جريدة الدستور الصحافة الاعلام الاعلامية لبنى عسل الحياة اليوم

مواد متعلقة

"الحياة اليوم" يستعرض مسيرة محمد الباز فى الصحافة والإعلام (فيديو)

لبنى عسل ترحب بانضمام "الباز" إلى "الحياة اليوم" على قناة الحياة (فيديو)

الليلة.. الباز يكشف كواليس انضمامه لبرنامج "الحياة اليوم"

محسن محيى الدين يكشف أسرار حياته بعد اعتزال الفن (فيديو)

عاجل.. القاهرة الإخبارية: الاحتلال يستهدف مخيم النصيرات وسط غزة وأنباء عن شهداء ومصابين

محسن محيى الدين يروى تفاصيل دوره فى "إسكندرية ليه" (فيديو)

القاهرة الإخبارية: مدفعية الاحتلال تجدد قصف حى الشجاعية شرقى مدينة غزة (فيديو)

محسن محيى الدين يكشف أسرار خلافه مع يوسف شاهين (فيديو)

الأكثر قراءة

"رحلة صعود" لأشهر قائد إيرباص.. مَن هو سامح الحفنى وزير الطيران الجديد؟

من هو شريف فاروق وزير التموين الجديد؟

نائب رئيس اللجنة المالية بصندوق النقد.. السيرة الذاتية لـ أحمد كجوك مرشح وزارة المالية الجديد

كفاءة وطنية بخبرات دولية.. من هو بدر عبدالعاطى وزير الخارجية الجديد؟

السيرة الذاتية للمهندس كريم بدوي وزير البترول الجديد

حصل على نوط الواجب العسكرى.. من هو عبدالمجيد صقر وزير التنمية المحلية الجديد؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

دماغ نعوم تشومسكى

ماجد حبته

الربط الرابع للسلام والتنمية

مدحت بشاى

إرادة التغيير.. وقيم التقدم

عبد الرحيم طايع

حديث أمين عن الشأن الوزاري

محمد رفعت

المحافظون والتغيير!

علي سعدة

التغيير الوزارى الجديد

مدحت بشاى

رؤى مواطن يبغى التغيير يا حكومة

محاسن السنوسي

معانا ولا علينا يا حكومة !

صور

مباراة الأهلى وطلائع الجيش

أشرف سليمان والفنان أحمد أمين بمؤتمر مهرجان العلمين

عمرو الفقى فى مؤتمر مهرجان العلمين 2024

محطة تل أبيب

المزيد

"الشاباك" يلغي أوامر اعتقالات جديدة للفلسطينيين بسبب امتلاء سجون الاحتلال بالأسرى

اليوم الـ270 للعدوان على غزة.. مجازر الاحتلال متواصلة وحركات نزوح واسعة

نتنياهو: مستمرون فى الحرب حتى هزيمة حماس وإعادة المحتجزين