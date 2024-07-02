محمد الباز يتحدث عن انضمامه لبرنامج "الحياة اليوم" (فيديو)

قال الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إنه بدأ مهنة الصحافة والإعلام منذ 25 عامًا، موضحًا أن الصحافة هي المكون الرئيسي لأي إعلامي، ولذلك حاول طوال الوقت عدم الابتعاد عن مهنة الصحافة والكتابة في ظل عمله بالتليفزيون والإعلام البصري.

وأضاف الباز، خلال لقائه مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج "الحياة اليوم"، على قناة "الحياة"، أنه التحق بقطاع التليفزيون في عام 2017، حين قدم برنامج "90 دقيقة" على شاشة قناة المحور، معبرًا عن سعادته بالتعامل مع برامج تليفزيونية كبرى على مدار سنوات عمله.

وأعرب عن شعوره بالفخر لانضمامه مؤخرًا لبرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر قناة "الحياة"، مشيرًا إلى أن كافة الزملاء الذين قدموا هذا البرنامج كانوا إضافة كبيرة للغاية من خلال خبراتهم الواسعة وإخلاصهم لما هو صحيح.