الموسم الثانى من أكبر مهرجان فنى وترفيهى بالساحل الشمالى: 10 حفلات غنائية لكبار النجوم.. و5 كرنفالات متنوعة

تنطلق الدورة الثانية لمهرجان العلمين، الذى تنظمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تحت شعار «العالم علمين»، فى الفترة من ١١ يوليو الجارى حتى ٣٠ أغسطس المقببل، فى مدينة العلمين الجديدة.

تقام فعاليات المهرجان فى الفترة الصباحية ترشيدًا لاستهلاك الكهرباء، مع تخصيص شاطئ عام لخدمة أهالى مدينة العلمين، بالتعاون مع وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية.

فى السطور التالية، ترصد «الدستور» تفاصيل أبرز الفعاليات والأنشطة التى يجهزها مهرجان العلمين فى دورته الثانية لجمهوره، إلى جانب آراء النقاد فى التطوير الذى تم تنفيذه خلال الدورة الثانية من الحدث.

ليالٍ ساهرة لعمرو دياب ومحمد منير وكاظم الساهر.. ومسابقات رياضية

أعلن القائمون على مهرجان العلمين عن أن الدورة الثانية تتضمن 5 مهرجانات متنوعة، منها «مهرجان الطعام»، الذى يضم فعاليات للتذوق وتقديم أكلات متنوعة من كل أنحاء العالم، وآخر للرياضة يضم عدة مسابقات رياضية، أبرزها فى كرة القدم والسلة، بجانب فعاليات لذوى الهمم.

وتشهد الدورة الثانية مهرجانًا للترفيه يهتم بصناعة المسرح المصرى، ويعرض خلاله أكثر من ٦ مسرحيات، على رأسها مسرحية راقصة أبطالها من الشباب، من إنتاج «DS+»، إضافة إلى مهرجان «نبتة» الأول للأطفال برئاسة الفنان أحمد أمين.

وتشهد، كذلك، إقامة ١٠ حفلات غنائية لكبار نجوم الغناء من مصر والوطن العربى، أمثال كاظم الساهر وعمرو دياب وتامر حسنى ومحمد منير وتامر عاشور، إلى جانب نجم الراب ويجز، وفريق «كايروكى»، وعدد من نجوم الطرب الشعبى، فضلًا عن المطربتين سعاد ماسى وديانا حداد، والموسيقار عمر خيرت.

تخصيص 60% من الأرباح لدعم الأشقاء المنكوبين فى قطاع غزة

دعا الدكتور أشرف سالمان، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، خلال المؤتمر الصحفى لإعلان تفاصيل المهرجان، إلى الوقوف دقيقة حدادًا على أرواح شهداء غزة.

ويتضمن شعار الدورة الثانية من مهرجان العلمين العلم المصرى بجانب العلم الفلسطينى، فى لفتة إنسانية لدعم الأشقاء الفلسطينيين. وفى حالة تضامن وموقف عروبى وقومى، قررت «المتحدة» تخصيص ٦٠٪ من أرباح المهرجان هذا العام لدعم الأشقاء المنكوبين فى قطاع غزة.

أشرف سالمان: خطة مستدامة لجذب 50 مليون سائح بحلول عام ٢٠٣٠

قال أشرف سالمان، رئيس الشركة المتحدة، إن أى مهرجان فنى يقام على أرض مصر يحمل ضمن مستهدفاته تنشيط السياحة والثقافة، مشيرًا إلى أن مصر تستحق أن تكون مقصدًا ووجهة رئيسية للسياحة الدولية. وأضاف «سالمان» أن الشركة المتحدة تسعى رفقة القيادة السياسية، وضمن الخطة المستدامة ٢٠٣٠، إلى جذب أكثر من ٥٠ مليون سائح، مشددًا على أن «هذا الرقم تستحقه مصر، ويجب أن نعمل عليه ونسعى لتحقيقه».

وأشار إلى أن القيادة السياسية فى مصر، والمنظومة التى يتعاون فيها شركاء التنمية والقطاع الخاص، ومقدمو الخدمات والفنانون والإعلاميون، يعملون على تطوير هذا البلد، رغم المعوقات على مستوى الاقتصاد العالمى، التى تتعرض لها الاقتصاديات الناشئة فى الفترة من ٢٠١٩ حتى عام ٢٠٢٤، متمنيًا من الله أن يكون القادم أفضل. وأكد أن مدينة العلمين تعتبر واحدة من أجمل المدن على الأرض، فهى مدينة ساحرة وشواطئها ليس لها مثيل فى أى مكان حول العالم، وتحمل فى طياتها تاريخًا كبيرًا جدًا، قائلًا: «هذه المدينة تحولت من كونها أكبر مكان يضم حقول ألغام منذ الحرب العالمية الثانية؛ لتكون واحدة من أجمل مدن العالم».

وعن النسخة الثانية من المهرجان، قال «من مفاجآت الدورة الفنان أحمد أمين الذى يترأس مهرجان نبتة الذى يقام على هامش الفعاليات».

ووصف مهرجان «نبتة» بأنه عمل أكثر من رائع؛ لأن الأطفال هم المستقبل، وهم الهدف الرئيسى الذى نسعى لأن يتحقق من خلالهم التقدم المبهر فى مستقبل مختلف، والذى يغرسه مهرجان العلمين».

وتابع «المدينة تميزت باحتوائها على استثمارات فاقت الـ٨٥ مليون جنيه، وهناك مساعٍ لأن تضم المدينة أكثر من ٣ ملايين نسمة ضمن خطة التوسع الجغرافى لمصر».

لقاء الرئيس التنفيذى للمتحدة مع المستشار تركى آل الشيخ

عمرو الفقى: التعاون مع هيئة الترفيه السعودية فى 4 مسرحيات و3 حفلات غنائية

أعلن عمرو الفقى، الرئيس التنفيذى العضو المنتدب للشركة المتحدة، عن أن النسخة الثانية من المهرجان تشهد تعاونًا مع هيئة الترفيه السعودية وموسم الرياض، من خلال إقامة ٤ مسرحيات و٣ حفلات غنائية. كما أعلن «الفقى»، أيضًا، عن أن «المتحدة» سترعى مسرحيتين خلال «موسم الرياض»، وسيتم الكشف عن تفاصيلهما خلال الفترة المقبلة. وقال إن هناك مجموعة من الأهداف تسعى الشركة إلى تحقيقها، وهى الاهتمام بشكل كبير بصناعة الإعلام والترفيه والرياضة والمهرجانات، مشيرًا إلى أن الشركة تسعى دائمًا لتنمية جوانب الترفيه فى جميع محافظات الجمهورية.

وأضاف «صناعة المهرجانات عالميًا محرك أساسى لتنشيط السياحة والترويج للمدن الجديدة، والنسخة الأولى من المهرجان شهدت نجاحًا كبيرًا بحضور أكثر من مليون زائر من داخل وخارج مصر».

وأشار إلى أن المهرجان يعتبر واحدًا من المهرجانات التى تهتم بها الشركة المتحدة، بجانب مهرجان «ليالى مصر»، الذى انطلق منذ فترة قصيرة، ويُقام فى جميع محافظات مصر.

وعن النسخة الجديدة لمهرجان العلمين، أشار إلى أن الشركة المتحدة حرصت على استحداث أنشطة جديدة، من ضمنها مجموعة من المسرحيات لأبرز النجوم من مصر والوطن العربى، بجانب إقامة ١٠ حفلات غنائية لكبار نجوم الغناء وأكثر من ٣٥ فعالية ترفيهية تناسب جميع أعمار الأسرة المصرية.

وتابع: «يتم الاهتمام بالطفل هذا العام من خلال مهرجان نبتة»، مردفًا: «من المقرر أيضًا إقامة ١٢ حدثًا رياضيًا ستغطى عددًا كبيرًا من الألعاب الفردية والجماعية».

دورات تعليمية وورش للأطفال فى مهرجان «نبتة» برئاسة الفنان أحمد أمين

يُقام مهرجان «نبتة» للطفل برئاسة الفنان أحمد أمين، لأول مرة، ضمن فعاليات مهرجان العلمين، الذى يستهدف تنفيذ أفكار تناسب تلك الشريحة من الفئة العمرية من سن الرضاعة حتى المراهقة المبكرة، وسيكون الحدث بمثابة ملتقى للموهوبين والمتحمسين لمساعدتهم فى مواجهة التحديات.

ومن المقرر أن يستمر المهرجان من ٤ إلى ٥ أيام، وتتنوع فعالياته بين مجالات الرياضة والورش اليدوية والعروض والدورات التعليمية، وأماكن الطعام المخصصة للطفل.

ويضم المهرجان العديد من الورش لصغار رواد الأعمال، وورشًا لصناع محتوى الطفل، وورش عمل وحكى القصص وورشة صناعة أفلام كرتونية، بالإضافة إلى مسابقة «نبتة» لمحتوى الأطفال والنشء، ومسابقة أغنية للطفل، ومسابقة أفلام قصيرة أو روائية طويلة، ومسابقة تصميم مشروع جديد، ومسابقة مسلسل للأطفال وكتابة محتوى للطفل «شعر، وكتب، وسيناريو».

وتضم لجنة تحكيم المهرجان عددًا من خبراء صُناع المحتوى للطفل؛ بجانب مجموعة من الأطفال، كما ستكون هناك جوائز وتكريمات لصناع المحتوى والأطفال المتفوقين فى المجالات المختلفة.

بدوره، أعرب الفنان أحمد أمين عن سعادته البالغة لاختياره رئيسًا لمهرجان «نبتة» المخصص للأطفال، ضمن فعاليات مهرجان العلمين فى دورته الثانية.

وقال «أمين» فى كلمته: «أتمنى أن أكون دائمًا بجانب الأطفال لأنى بتعلم منهم كتير، وفيه حاجات افتقدناها موجودة عند الأطفال مش موجودة عندنا، شغف وحب للحياة وطاقة إيجابية كبيرة».

وأضاف: «سيظل الأطفال لهم حق فى الوجود وحق فى الأمان والتعليم؛ لأنهم هما اللى هيشكلوا المستقبل، فلا بد أن يكون لهم حق فى المعرفة والوعى».

وتعليقًا على الحدث، كتب «أمين» عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»: «سعيد جدًا إنى أكون رئيس مهرجان نبتة الأول للأطفال برعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية».

وأضاف: «بإعلان انطلاق المهرجان النهاردة حلم بيتحقق، هتقولوا طبعًا إنى مكبر الموضوع على مهرجان صغنن للأطفال وبكرة أكبر وأبقى رئيس مهرجان كبير بقى للكبار، لكن اللى نفسى فيه بجد إن (نبتة) هو اللى يكبر معايا ومعاكم».

نقاد فنيون: أصبح من أهم مهرجانات الشرق الأوسط.. ودوره كبير فى الترويج السياحى

عبّر الناقد الفنى أشرف عبدالرحمن عن فخره الشديد بمهرجان العلمين، الذى أصبح من أهم المهرجانات فى مصر الآن، خاصة بعد نجاح دورته الأولى، فى ظل الاهتمام الكبير به من قبل الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وقال «عبدالرحمن»: «اهتمام الشركة المتحدة بمهرجان العلمين من كل الجوانب يعد عملًا وطنيًا، وانعكاسًا لدورها كأكبر مؤسسة إعلامية فى الشرق الأوسط، وفى دعم الفن وإعادة القوى الناعمة المصرية إلى الساحتين العربية والعالمية مرة أخرى».

وأضاف: «خلال الدورة الجديدة من مهرجان العلمين امتد هذا الدور الوطنى، الذى يتعلق بإعادة الريادة الفنية المصرية والترويج للسياحة، ليشمل القضية الفلسطينية، بعد تخصيص ٦٠٪ من أرباح هذه الدورة لدعم الأشقاء فى غزة، تأكيدًا للموقف والدور المصرى تجاه القضية».

وواصل: «مهرجان العلمين أصبح وجهة سياحية لمصر، ويعد دعاية مهمة لهذه المدينة الساحرة، من خلال الإعلان عنها عالميًا، ليشاهدها العالم بهذا الشكل الذى شهدناه فى الدورة الأولى، وبالتالى المهرجان يتعدى الترفيه إلى تحقيق جوانب اقتصادية وسياحية مهمة».

وقال الناقد الفنى أشرف غريب إن الدورة الثانية من مهرجان العلمين تُعبر عن الإنسانية والاهتمام بالقضية الفلسطينية، مع تضمنها العديد من المفاجآت، واصفًا المهرجان بالمهم للغاية فى تنشيط الحياة داخل مدينة يشهد لها الجميع بالاختلاف عن باقى المدن المصرية.

وأضاف «غريب»: «مدينة العلمين والعاصمة الإدارية الجديدة تجربتان مختلفتان، وتعتبران نموذجين للمدن الحديثة، لذا من المهم الترويج لهما أمام العالم كله، وهو ما يحدث لمدينة العلمين من خلال مهرجانها الساحر، لدوره فى زيادة الإقبال على المدينة، والترويج للفن والسياحة فى مصر».

وأشاد الناقد الفنى بتخصيص ٦٠٪ من أرباح الدورة الثانية لمهرجان العلمين لصالح أهل غزة، قائلًا: «لفتة إنسانية تعكس شهامة المصريين واهتمامهم الدائم بالقضية الفلسطينية، ليضاف بُعد وطنى وقومى إلى المهرجان، إلى جانب أهدافه كمهرجان غنائى ترفيهى وسياحى».

وقال الناقد الفنى مصطفى حمدى إن مهرجان العلمين يخطو بخطوات سريعة جدًا، حتى أصبح واحدًا من أهم المهرجانات الفنية والسياحية الموجودة فى المنطقة العربية والشرق الأوسط، مضيفًا: «نحن نحتاج إلى مهرجان مثل العلمين، يهتم بشكل كبير بالموسيقى والغناء، لأنه لا يوجد مهرجان بهذا الشكل، غنائى وموسيقى وسياحى وترفيهى».

وأضاف «حمدى»: «إقامة المهرجان فى مدينة ساحلية سياحية مثل العلمين فكرة مهمة جدًا، أطلقتها ونفذتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بكل اقتدار، لأنها تسهم فى الترويج للمدينة طوال العام، وليس فى موسم الصيف فقط».

وواصل: «العلمين أصبحت شريان حياة جديدًا موجودًا فى منطقة الساحل الشمالى الغربى، وإقامة فعاليات فنية فى هذه المدينة يعنى خلق مجتمع وحياة جديدة، إلى جانب دوره الكبير فى الترويج السياحى».