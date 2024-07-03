تكليف...بعد تجديد الثقة.. أبرز الملفات العاجلة علي أجندة وزير الاتصالات عمرو طلعت

تدلي الحكومة الجديدة اليمين الدستورية، بعد قليل أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية، وبعد تجديد الثقة في الدكتور عمرو طلعت وزيرا للاتصالات، هناك عدة ملفات عاجلة ضمن تكليفات رئاسية علي أجندة وزارة الاتصالات خلال الفترة الحالية.

ملف تدريب وتأهيل الشباب

وفق توجيهات رئاسية للوزير يبرز ملف التدريب وبناء القدرات البشرية ضمن أولي اهتمامات الوزارة، فقد تم الانتهاء من تدريب نحو 400 ألف شاب علي أدوات تكنولوجيا المعلومات باستثمارات بلغت 1.7 مليار جنيه خلال العام المالي المنتهي في 30 يونيو الماضي.

وتدفع وزارة الاتصالات بضرورة زيادة حجم المخصصات لتصل إلي 2 مليار جنيه بهدف تدريب نصف مليون شاب خلال العام المالي الجديد 2024-2025 وتستهدف الوزارة أيضا توفير 60 ألف فرصة عمل جديدة من صناعة التعهيد.

ملف البنية التحتية

من أبرز الملفات التي تعمل عليها وزارة الاتصالات استكمال البنية التحتية الرقمية لبناء مصر الرقمية وتنفيذ خطط التحول الرقمي، وتشمل الخطة توصيل كابلات الالياف الضوئية “الفايبر” واستبدال الكابلات النحاسية لرفع جودة الخدمات، وتم ضخ استثمارات تقدر بنحو 150 مليار جنيه، وجاري إنشاء 2000 محطة تقوية للمحمول بالمدن الجديدة والمحافظات، أيضا استكمال مشروع ربط 32 الف مبني حكومي بشبكة الفايبر، وتم الانتهاء من توصيل 20 الف مبني حتي الان.



ملف مشروعات حياة كريمة

تستعد وزارة الاتصالات الي بدأ تنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة والتي تشمل ثلاث محاور محو الأمية الرقمية، البنية التحتية المعلوماتية تشمل توصيل الفايبر للمنازل وانشاء ٢٠٠٠ محطة تقوية لشبكات المحمول واخير تطوير مكاتب البريد بقري المرحلة الثانية، وبحسب بيانات وزارة الاتصالات فقد تم ضخ استثمارات بقيمة ١٣ مليار جنيه خلال تنفيذ مشروعات الاتصالات المرحلة الأولي والتي انتهت ٣٠ يونيو الماضي.

ملف الإنترنت الأرضي

من أبرز الملفات علي أجندة وزير الاتصالات تحسين كفاءة الإنترنت الارضي وتوصيله لنحو 3.5 مليون منزل جديد خلال الفترة المقبلة ورفع متوسط سرعات الإنترنت الارضي، حيث تجاوزت 75.4 ميجا بيت في الثانية لتصبح مصر الأولي إفريقيا وتحتل رقم 82 عاليما، ويجري الان بدأ تنفيذ المرحلة الخامسة لنشر الانترنت وتحسين جودة الخدمات خلال الفترة المقبلة.

ملف التامين الصحي الشامل

من أبرز الملفات أيضا استكمال ميكنة المرحلة الاولي، وبدأ المرحلة الثانية من مشروع التامين الصحي الشامل والتي تضم مدن السويس والإسماعلية ومحافظات جنوب وشمال سيناء، إضافة إلي محافظتى الاقصر وأسوان بعد نجاح التجربة في بورسعيد أول محافظة رقمية في مصر.

ملف ميكنة دواوين المحافظات

تقوم وزارة الاتصالات بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية بتنفيذ مشروع ميكنة دواوين المحافظات والإدارة المحلية وفق خطة التحول الرقمي التي تعمل علي رقمنة الخدمات المقدمة للمواطنين وميكنة أعمال الإدارة المحلية.

اتاحة 200 خدمة علي منصة مصر الرقمية

من أبرز الملفات علي أجندة الوزارة استكمال الخدمات الحكومية المميكنة والتي بلغت حتي الان 170 خدمة، وجاري اطلاق واتاحة 30 خدمة جديدة قبل نهاية العام الجاري بالتعاون مع الجهات الحكومية، حيث تستهدف الدولة التيسير علي المواطنين وتلقي الخدمات اون لاين من البيت وتم اتاحة مجموعة من حزم الخدمات لوزارة التموين والعدل والشهر العقاري والسجل المدني والضرائب والتامينات الاجتماعية والمحاكم والتقاضي والمرور والتعليم وغيرها من الخدمات.

ملف خدمات المستثمرين

من أبرز الملفات أيضا التعاون مع وزارة الاستثمار فى ميكنة واتاحة 77 خدمة للمستثمرين اون لاين والتيسير عليهم في تاسيس واعلان الشركات إلكترونيا وتقيدها وعقد الاجتماعات واتاحة جميع خدمات الشباب الواحد اون لاين بدون الحاجة للذهاب إلي مراكز الاستثمار.