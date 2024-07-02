"لو بتزيد في الوزن ومش بتاكل".. إليك أسباب خفية وراء الأمر

زيادة الوزن قد تحدث لأسباب متعددة حتى في حالة عدم تناول كميات كبيرة من الطعام، إليك بعض الأسباب المحتملة، وذلك بحسب ما ذكر موقع “هيلث” الطبي.

اضطرابات الغدة الدرقية: الغدة الدرقية تنظم عمليات الأيض في الجسم. إذا كانت الغدة تعمل ببطء (قصور الغدة الدرقية)، قد يتباطأ الأيض، مما يؤدي إلى زيادة الوزن حتى مع تناول كميات معتدلة من الطعام.

العوامل الوراثية: بعض الأشخاص يكون لديهم ميول وراثية لزيادة الوزن. الجينات قد تؤثر على كيفية تخزين الدهون في الجسم وكيفية استجابة الجسم للطعام.

قلة النشاط البدني: نمط الحياة الخامل وقلة الحركة يمكن أن يؤديان إلى زيادة الوزن. حتى إذا كانت كمية الطعام المتناولة غير كبيرة، فإن قلة الحركة تجعل السعرات الحرارية المتناولة تتراكم على شكل دهون.

الإجهاد والضغط النفسي: الإجهاد يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن من خلال زيادة هرمون الكورتيزول، الذي يزيد من الشهية ويحفز تخزين الدهون، خاصة في منطقة البطن.

الأدوية: بعض الأدوية مثل مضادات الاكتئاب وأدوية الكورتيكوستيرويد قد تسبب زيادة في الوزن كأحد الأعراض الجانبية.

العمر: مع التقدم في العمر، يتباطأ الأيض بشكل طبيعي، مما يجعل الجسم يحرق السعرات الحرارية ببطء أكبر. هذا يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن إذا لم يتم تقليل كمية الطعام المتناولة أو زيادة النشاط البدني.

قلة النوم: النوم غير الكافي يمكن أن يؤثر على الهرمونات التي تتحكم في الشهية (مثل هرمون الجريلين واللبتين)، مما يزيد من الشهية ويؤدي إلى تناول المزيد من الطعام.

تناول الأطعمة المصنعة: الأطعمة التي تحتوي على سكريات مضافة ودهون غير صحية يمكن أن تؤدي إلى زيادة الوزن حتى إذا كانت الكميات المتناولة غير كبيرة، لأنها تحتوي على سعرات حرارية عالية.

من المهم مراقبة النظام الغذائي ونمط الحياة، والبحث عن العوامل التي قد تكون تساهم في زيادة الوزن. في بعض الحالات، يمكن أن يكون من المفيد استشارة مختص في التغذية أو طبيب لفهم الأسباب المحتملة واتخاذ الإجراءات المناسبة.