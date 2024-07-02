رئيس حزب المصريين الأحرار عن التشكيل الوزارى الجديد: أسماء مبشرة

قال الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، إن من ضمن الأشياء المبشرة في التشكيل الوزاري الجديد هو التصريح بتغيير المجموعة الاقتصادية بالكامل، من حيث دمج وزارات واستحداث أخرى.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" الذي تقدمه الإعلامية شيرين عفت، عبر قناة dmc، أن ما تم استعراضه من قبل بعض الأسماء أمر مبشر ممثلة في وزير المالية هو الدكتور أحمد كوجاك، وبدراستنا لتاريخه وجدنا أنه ينطبق عليه من وجهة نظرنا المعايير المطلوبة، والدكتورة مايا مرسي كوزيرة للتضامن الاجتماعي وهي سابقة بخبراتها في المجلس القومي للمرأة، والدكتور شريف فاروق للتموين وهو معروف أدائه وإنجازاته وخبراته في القطاع البنكي والمصرفي.

وأوضح أن التشكيل الوزاري الجديد لم يكن مجرد وضع أشخاص مكان أشخاص، وإنما الأمر يتعلق بتغيير السياسة وهو ما كان في تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.