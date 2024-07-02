الثلاثاء 02 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نانسي بيلوسي: السؤال عن صحة بايدن "أمر مشروع"

نانسي بيلوسي
نانسي بيلوسي

قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي السابقة نانسي بيلوسي، اليوم الثلاثاء، إن السؤال عن صحة الرئيس الأمريكي جو بايدن أمر مشروع. 

دعوات الديمقراطيين 

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هجوم مضاد.. الديمقراطيون يشنون هجوما ضد بايدن بعد المناظرة


وخلال الفترة الماضية، طُلب من رئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي التعليق صباح يوم الجمعة حول ردها على الدعوات الضخمة من الديمقراطيين المذعورين لاستبدال بايدن على التذكرة الديمقراطية بعد أداء المناظرة السيئ ليلة الخميس – ورفضت الإجابة.

وسأل مراسلو شبكة سي بي إس بيلوسي: "ماذا تقولين للديمقراطيين الذين يشعرون أنه يجب أن يكون هناك مرشح آخر بعد أداء الرئيس في المناظرة الليلة الماضية؟" وتهربت بيلوسي من السؤال تماما قائلة: “سأدلي ببيان حول هذا الأمر، لكن ليس الآن”.

وتأتي ملاحظة بيلوسي - أو بالأحرى الافتقار الملحوظ إليها - في أعقاب تصريحات ديمقراطي مؤثر آخر، حكيم جيفريز، الذي تجنب أيضًا إعطاء إجابة واضحة حول ما إذا كان يعتقد أنه يجب استبدال بايدن كمرشح ديمقراطي، وبدلاً من ذلك ذكر أنه يعتزم "الترشح" خلف التذكرة."

وقال جيفريز لفرانوش أميري من وكالة أسوشييتد برس صباح الجمعة: “إنني أتطلع إلى الاستماع إلى الرئيس بايدن”. 

وإلى أن يوضح طريقاً للمضي قدماً فيما يتعلق برؤيته لأميركا في هذه اللحظة، سأحتفظ بالتعليق على أي شيء يتعلق بما نحن فيه في هذه اللحظة، بخلاف القول إنني أقف وراء التذكرة. أنا أقف خلف الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ. 

وبالطبع، سنفعل كل ما يتعين علينا القيام به كديمقراطيين في مجلس النواب لتحقيق الفوز».

كما سألت شبكة سي بي إس بيلوسي عن أفكارها حول أداء بايدن في المناظرة، والتي دافعت عنها على النقيض من أكاذيب ترامب في مناظرة غزيرة: "مقارنة بشخص كان يكذب طوال الوقت؟". سألت بيلوسي. لقد رأينا النزاهة من جهة وعدم الأمانة من جهة أخرى. هكذا رأيت الأمر."

ثم غاصت في الإشارة إلى سخافة اتهام ترامب لها بالمسؤولية عن أعمال الشغب في الكابيتول في 6 يناير 2021، ووصفت ترامب بأنه “أحمق” وقالت: “هل يعتقد أنني خططت لاغتيالي؟ إنه مريض أكثر مما كنت أعتقد."

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