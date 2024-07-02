الشوط الأول.. هولندا تتقدم على رومانيا بهدف جاكبو

حسم المنتخب الهولندي تقدمه في الشوط الأول بهدف نظيف على حساب نظيره رومانيا في دور الـ 16 لبطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024" بألمانيا.

هدف الشوط الوحيد سجله كودي جاكبو بالدقيقة 20 بتسديدة قوية داخل منطقة الجزاء، بعد توغله من الجناح الأيسر وتسكن شباك حارس رومانيا بنجاح.

سيطر الطواحين على مجريات الشوط بنسبة وصلت إلى 76% مقابل 24% للمنتخب الروماني.

ونجح مدافع توتنهام دراجوسين من إنقاذ هدف محقق بالدقيقة 31 بعدما نجح في إبعاد الكرة من أمام ممفيس ديباي والمرمى خالي.

أما عن تشكيل هولندا أمام رومانيا في يورو 2024، فشهد تواجد فيرجيل فان دايك أساسيًا في خط الدفاع

وجاء تشكيل هولندا أمام رومانيا في يورو 2024 كالآتي:

في حراسة المرمى: بارت فيربروجين

خط الدفاع: دينزل دومفريس - ستيفان دي فري - فيرجيل فان دايك - ناثان آكي

خط الوسط: جيردي شوتن - تياني رايندرز - تشافي سيمونز

خط الهجوم: ستيفن بيرجوين - كودي جاكبو - ممفيس ديباي

ويواجه الفائز من تلك المباراة، المنتصر من مباراة منتخبي تركيا والنمسا والتي ستجمعهما في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.