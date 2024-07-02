الثلاثاء 02 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

خبير صناعي: مصر قطعت شوطا كبيرا في إنجاز البنية التحتية

لقطة من الفيديو
لقطة من الفيديو

قال المهندس محمد البهي الخبير الصناعي، إن مصر قطعت شوطًا كبيرًا في إنجاز البنية التحتية وتوسعة الموانئ وما يتعلق بتوفير الطاقة ومحطات الكهرباء التي أدت إلى عدم احتياجنا إلى مزيد من الطاقة اللازمة للمصانع .

وأضاف "البهي" خلال مداخلة هاتفية له عبر قناة القاهرة الإخبارية قائلًا: "مصر الآن تعيش فترة جنيّ الأرباح وذلك بعد الإنفاق على البنية التحتية وتطوير كل منشآت الدولة، وهذا جعلها تستطيع أن تصبح منطقة لوجيستية لتبادل الحاويات".

وأكد أن الفترة المقبلة ستحمل الكثير من الأمل؛ خاصة بعد تدفق العملة الصعبة للبنك المركزي التي بالضرورة ستؤدي لزيادة المعروض وهو ما سيؤدي إلى انخفاض قيمة الدولار وسنشهد انخفاضا لجميع السلع المرتبطة بسعر الدولار.

الحكومة القاهرة الإخبارية الدولار اقتصاد

مواد متعلقة

القاهرة الإخبارية: ارتفاع عدد ضحايا حادث تدافع الهند لـ107 قتلى

القاهرة الإخبارية: مدفعية الاحتلال تجدد قصف حى الشجاعية شرقى مدينة غزة (فيديو)

عاجل.. القاهرة الإخبارية: شهداء ومصابون جراء القصف المستمر على رفح الفلسطينية (فيديو)

الأكثر قراءة

"رحلة صعود" لأشهر قائد إيرباص.. مَن هو سامح الحفنى وزير الطيران الجديد؟

من هو شريف فاروق وزير التموين الجديد؟

نائب رئيس اللجنة المالية بصندوق النقد.. السيرة الذاتية لـ أحمد كجوك مرشح وزارة المالية الجديد

كفاءة وطنية بخبرات دولية.. من هو بدر عبدالعاطى وزير الخارجية الجديد؟

السيرة الذاتية للمهندس كريم بدوي وزير البترول الجديد

حصل على نوط الواجب العسكرى.. من هو عبدالمجيد صقر وزير التنمية المحلية الجديد؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

دماغ نعوم تشومسكى

ماجد حبته

الربط الرابع للسلام والتنمية

مدحت بشاى

إرادة التغيير.. وقيم التقدم

عبد الرحيم طايع

حديث أمين عن الشأن الوزاري

محمد رفعت

المحافظون والتغيير!

علي سعدة

التغيير الوزارى الجديد

مدحت بشاى

رؤى مواطن يبغى التغيير يا حكومة

محاسن السنوسي

معانا ولا علينا يا حكومة !

صور

مباراة الأهلى وطلائع الجيش

أشرف سليمان والفنان أحمد أمين بمؤتمر مهرجان العلمين

عمرو الفقى فى مؤتمر مهرجان العلمين 2024

محطة تل أبيب

المزيد

"الشاباك" يلغي أوامر اعتقالات جديدة للفلسطينيين بسبب امتلاء سجون الاحتلال بالأسرى

اليوم الـ270 للعدوان على غزة.. مجازر الاحتلال متواصلة وحركات نزوح واسعة

نتنياهو: مستمرون فى الحرب حتى هزيمة حماس وإعادة المحتجزين