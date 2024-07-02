خبير صناعي: مصر قطعت شوطا كبيرا في إنجاز البنية التحتية

قال المهندس محمد البهي الخبير الصناعي، إن مصر قطعت شوطًا كبيرًا في إنجاز البنية التحتية وتوسعة الموانئ وما يتعلق بتوفير الطاقة ومحطات الكهرباء التي أدت إلى عدم احتياجنا إلى مزيد من الطاقة اللازمة للمصانع .

وأضاف "البهي" خلال مداخلة هاتفية له عبر قناة القاهرة الإخبارية قائلًا: "مصر الآن تعيش فترة جنيّ الأرباح وذلك بعد الإنفاق على البنية التحتية وتطوير كل منشآت الدولة، وهذا جعلها تستطيع أن تصبح منطقة لوجيستية لتبادل الحاويات".

وأكد أن الفترة المقبلة ستحمل الكثير من الأمل؛ خاصة بعد تدفق العملة الصعبة للبنك المركزي التي بالضرورة ستؤدي لزيادة المعروض وهو ما سيؤدي إلى انخفاض قيمة الدولار وسنشهد انخفاضا لجميع السلع المرتبطة بسعر الدولار.