الثلاثاء 02 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"الإليزيه" يدعو مارين لوبان للتحلى بالهدوء بعد تصريحاتها عن "انقلاب إدارى"

مارين لوبان
مارين لوبان

دعت الرئاسة الفرنسية اليوم الثلاثاء زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي مارين لوبان إلى الهدوء والاعتدال بعد تصريحاتها صباح اليوم بشأن "انقلاب إداري" يعتزم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تنفيذه من خلال تعيين مدير جديد للشرطة وآخر للدرك.

وقالت “لوبان” لإذاعة "فرانس أنتر": "قرأت أن رئيس الجمهورية سيقوم الأربعاء، أي قبل أربعة أيام من الجولة الثانية للانتخابات، بتعيين مدير عام جديد للشرطة، رغم أنه كان من المفترض أن يبقى في منصبه حتى نهاية الألعاب الأولمبية، بالإضافة إلى تعيين مدير جديد للدرك، والعشرات من رؤساء المحافظات". 

واعتبرت أن "الهدف" من هذه التعيينات هو منع (رئيس التجمع الوطني) جوردان بارديلا من تنفيذ برنامجه مثلما يخطط له"، في حال فوز حزبه بالأغلبية في الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية، واصفة ذلك بأنه "شكل من أشكال الانقلاب الإداري". 

كما أعربت زعيمة الكتلة البرلمانية لحزب التجمع الوطني لوبان عن أملها أن تكون هذه المعلومات مجرد شائعات، لكنها أشارت إلى أنه حتى قبل الجولة الأولى من الانتخابات، يوم الأربعاء الماضي، تم إجراء تعيينات أكثر بكثير مما تم إجراؤه خلال الاجتماعات العادية لمجلس الوزراء. 

زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي مارين لوبان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية رئيس التجمع الوطني الانقلاب الإداري جوردان بارديلا الرئاسة الفرنسية

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