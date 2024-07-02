الثلاثاء 02 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

برلمانى يكشف أسباب تأجيل مناقشات قانون العمل الجديد

لجنة القوى العاملة
لجنة القوى العاملة بمجلس النواب

قال إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي إن مشروع قانون العمل الجديد تمت مناقشته لفترة طويلة ووصل مجلس النواب مؤخرًا، لكن تم تأجيله لحين عقد جلسات استماع حوله مع المعنيين من الوزارات واتحادات العمال وغيرهم.

أضاف: "وصلنا إلى 69 مادة من المناقشات بها اعتراضات وخلافات "ثلث مواد القانون" بما منع عرضه على الجلسة العامة لحين مراجعته وحل الخلافات به.

أكد أن الدستور المصري تضمن مواد تحافظ على حقوق العمال وحمايتهم من مخاطر العمل وحظر فصلهم تعسفيًا: "للأسف أغلبها لا يتم تطبيقه".

أضاف: نحتاج إلى قانون قابل للتنفيذ على أرض الواقع، لكن للأسف جلسات الحوار التي تعقدها وزارة العمل لا تتم دعوة النقايات وأصحاب الشأن لحضورها، بما يمثل إخلالًا بقواعد الحوار، مبديًا استعداده لنقل توصيات المائدة خلال المناقشات.

لجنة القوى العاملة مجلس النواب مشروع قانون العمل نقابة الصحفيين مصالح الصحفيين

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