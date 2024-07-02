أستاذ إعلام: يجب على الحكومة الجديدة الاهتمام بمخاطبة الرأي العام

قال الدكتور سامي عبدالعزيز أستاذ الإعلام، إن حالة الترقب والتوقع والشغف لمعرفة من قادم في الحكومة الجديدة ومن سيرحل أمر طبيعي، لكن رأيي كمواطن عادي فالناس قد لا يعنيها في المقام الأول من ذهب ومن سيأتي، ولكن الأهم هو أن تكون حكومة مهتمة بمخاطبة الرأي العام وإطلاعه أول بأول على ما ستُقدم عليه من سياسات أو قرارات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "إكسترا اليوم"، المُذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنه كلما أشركت الرأي العام فيما تفكر فيه كلما ضمنت المساندة طالما أن خطابك الإعلامي كحكومة مقنع وواضح وبسيط ومفهوم للرأي العام بكل مستوياته.

وأشار إلى أن الرأي العام يريد حكومة تغذي الإعلام بكل معلومة وقرار، متسائلًا: "هل فيه دولة في العالم مافيهاش قضايا لا طبعا"، مؤكدًا أن الفرق حينما توجد إدارة القضية فلا تصبح أزمة، موضحا أننا كلمنا نجحنا في إدارة القضايا في مراحلها الأولى كلما تجنبنا تصاعدها.