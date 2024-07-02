الثلاثاء 02 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"الحياة اليوم" يستعرض مسيرة محمد الباز فى الصحافة والإعلام (فيديو)

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز

استعرض برنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر قناة "الحياة"، تقريرا يرصد مسيرة الإعلامي الدكتور محمد الباز، بعد انضمامه لتقديم البرنامج بالقناة بداية من غد الأربعاء.

وأوضح التقرير، أن الدكتور محمد الباز ولد في 12 ديسمبر 1973 بمحافظة دمياط، وتخرج في كلية الإعلام بجامعة القاهرة، ويتولى حاليا منصب رئيس مجلسي إدارة وتحرير مؤسسة "الدستور"، ويعمل أستاذا للصحافة والإعلام بكلية الإعلام جامعة القاهرة.

بدأ "الباز" مشواره الصحفي والإعلامي منذ ما يقرب من 25 عامًا، وله العديد من المؤلفات التي تتناول الشأن السياسي والثقافي والديني، كما سبق له تقديم برنامجي "90 دقيقة" على شاشة قناة المحور  و"آخر النهار" على شاشة قناة النهار، كما قدم برنامجه "الشاهد" على قناة إكسترا نيوز.

يمثل تواجد "الباز" في قناة الحياة إضافة نوعية لمسيرة واحد من أشهر برامج التوك شو في الوطن العربي، كما يأتي ذلك في إطار حرص الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على إثراء المحتوى الإعلامي، وتقديم خدمة إخبارية وثقافية متنوعة للمشاهد العربي.

الحياة اليوم الحياة الدكتور محمد الباز جامعة القاهرة كلية الإعلام الدستور 90 دقيقة قناة المحور اخر النهار قناة النهار الشاهد قناة اكسترا نيوز

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