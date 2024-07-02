أعلنت وسائل إعلام، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق 15 صاروخًا تجاه مستوطنة كريات شمونة ومحيطها واعتراض بعضها، وفق وكالة رويترز الإخبارية.

وكانت قد أطلق منذ قليل إطلاق صفارات الإنذار في كريات شمونة ومحيطها.

بلينكن: إسرائيل "فقدت سيادتها" في المناطق الحدودية الشمالية

وفي سياق متصل، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الإثنين، في حدث بمعهد بروكينجز، إن إسرائيل "فقدت سيادتها" في المناطق الواقعة على طول حدودها بسبب الهجمات المتواصلة التي تشنها جماعة حزب الله اللبنانية.

وبينما كانت الحركة تهاجم إسرائيل منذ أكتوبر الماضي، شهد الشهر الماضي تصعيدًا في هجماتها مما أثار مخاوف واسعة النطاق من أن الحرب الشاملة قد تكون الآن مسألة وقت فقط.

وحتى وقت نشر هذا التقرير، لم يكن حزب الله قد نفذ هجومًا ضد إسرائيل يوم الثلاثاء. ومع ذلك، أوقفت الجماعة الإرهابية هجومها طوال معظم يوم الإثنين قبل أن تشن سلسلة من الهجمات في وقت لاحق من المساء.

وفي حين أن إسرائيل لم تعلن عن أي هجمات بعد، فقد ذكرت تقارير لبنانية في وقت متأخر بعد الظهر أن رجلًا قتل في غارة إسرائيلية في البستان.

وأكد بلينكن أنه يوجد حاليًا "زخم" نحو حرب أكبر بين حزب الله والجيش الإسرائيلي، مضيفًا أنه لا أحد من الجهات الفاعلة المعنية مهتم حقًا بها.

لا يريد أي من اللاعبين الرئيسيين الحرب في الواقع. إسرائيل لا تريد الحرب، على الرغم من أنها قد تكون مستعدة للدخول فيها، إذا لزم الأمر. لا أعتقد أن حزب الله يريد الحرب فعلًا.

من المؤكد أن لبنان لا يريد الحرب، لأنه سيكون الضحية الأولى في مثل هذه الحرب. لا أعتقد أن إيران تريد الحرب جزئيًا لأنها تريد التأكد من عدم تدمير حزب الله، وأنها تستطيع الاحتفاظ بحزب الله كورقة إذا احتاجت إليه إذا دخلت في صراع مباشر مع إسرائيل. تصريح بلينكن.

ولم تنجح جهود الوساطة التي قادتها الولايات المتحدة وفرنسا ودول أوروبية أخرى حتى الآن، حيث يطالب حزب الله بإنهاء كامل للحرب التي تشنها إسرائيل ضد حماس في غزة لوقف هجماته.

وقال بلينكن: "إننا منخرطون بعمق في محاولة تعزيز هذه الدبلوماسية"، مضيفًا أن الخيار المفضل هو التوصل إلى اتفاق دبلوماسي لحزب الله لإخلاء المنطقة الحدودية المباشرة.

كما تحدث عن محنة عشرات الآلاف من الإسرائيليين الذين فروا من منازلهم وما زالوا يعيشون في الفنادق. لا يشعر الناس بالأمان عند الذهاب إلى منازلهم.

وقال بلينكن: "في غياب القيام بشيء حيال انعدام الأمن، لن يكون لدى الناس الثقة للعودة".

ذكرت صحيفة بيلد الألمانية الثلاثاء أن إسرائيل ستبدأ توغلًا بريًا في جنوب لبنان في النصف الثاني من شهر يوليو "إذا لم يتوقف حزب الله عن قصف الشمال".

وقالت الصحيفة "سيبدأ في الأسبوع الثالث أو الرابع من الشهر".

وألمانيا واحدة من عدة دول دعت مواطنيها إلى مغادرة البلاد خوفًا من التصعيد. بالإضافة إلى ذلك، أعلنت شركة الطيران الرئيسية لوفتهانزا يوم الإثنين تعليق الرحلات الليلية من وإلى لبنان حتى نهاية يوليو.

وذكرت صحيفة الأخبار المقربة من حزب الله أن نائب مدير المخابرات الفيدرالية الألمانية (BND)، أولي ديهل، شارك في جهود الوساطة، وسافر إلى لبنان والتقى بالرجل الثاني في حزب الله الشيخ نعيم قاسم يوم السبت، حسبما ذكرت صحيفة الأخبار التابعة لحزب الله. يوم الثلاثاء.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن "أجواء الاجتماع كانت إيجابية"، وتمحورت حول كيفية منع نشوب حرب شاملة. وكان ديهل قد التقى بالفعل مع قاسم في يناير الماضي، وجاءت زيارته الثانية بعد أسبوع واحد فقط من زيارة وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك لبيروت والقدس.