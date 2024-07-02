قبل حفله بالعلمين.. رسالة من كاظم الساهر لجمهوره في مصر

يشارك القيصر كاظم الساهر ضمن فعاليات مهرجان العلمين فى دورته الثانية والذى يحمل شعار العالم علمين، وذلك بعدما أعلنت الجهة المنظمة للحدث العالمي ذلك في المؤتمر الصحفي الخاصة بالفعالية الجديدة وذلك ضمن مشاركة كبيرة لعدد من النجوم والمطربين من مصر والوطن العربي.

تألق كاظم الساهر منذ أيام قليلة في حفل غنائي ضخم بالقاهرة الجديدة والتى شهدت عودته لإحياء الحفلات الغنائية في مصر بعد عامين على حفل الاوبرا والذي شهد عودته من جديد بعد غياب 14 عامًا.

رسالة كاظم الساهر للجمهور المصري

وشارك الساهر جمهوره من خلال مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات إنستجرام، وعلق عليه قائلاً: “القاهرة.. حفل ممتع وحضور رائع.. شكرا من القلب.. لن أقول وداعًا بل إلى لقاء قريب”، مشيرًا الى وجودة في حفل العلمين الذي سيتم تحديده خلال ايام قليلة.

وزار "الساهر" قيصر الأغنية العربية مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في إطار زيارته لمصر لإحياء عدة حفلات غنائية ضخمة.