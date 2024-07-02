الثلاثاء 02 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

خبير الشئون الأمريكية: مناظرة بايدن وترامب كشفت حجم الانقسام داخل الحزب الديمقراطى

الدكتور أحمد سيد
الدكتور أحمد سيد أحمد

قال الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير الشئون الأمريكية، إن خلال الأيام الماضية، تردد إشاعة تفيد بانسحاب الرئيس الأمريكي جو بايدن من الانتخابات بعد المناظرة الأخيرة أمام دونالد ترامب.

وأضاف "سيد"، خلال مداخلة لبرنامج "مطروح للنقاش" والمُذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الكثير من الشعب الأمريكي، وجد أن المناظرة كانت مخيبة للآمال.

وأشار إلي أن مناظرة بايدن وترامب كشفت حجم الانقسام داخل الحزب الديمقراطي، مؤكدًا أن الانتقادات لم تطل فقط قدرات بايدن العقلية أو الصحية، ولكن أيضًا حول إمكانية أن يستمر لفترة رئاسية جديدة، لأن هناك نقاطًا ضعفًا كثيرة في الرئيس بايدن وبالتالي ستصبح في المقابل نقاط قوة للرئيس ترامب.

وتابع، أن قوة ترامب في أدائه سواء في الملفات الداخلية والملفات الخارجية للولايات المتحدة، وبالتالي سقطت شعبية الرئيس جو بايدن خاصة بعد المناظرة الأخيرة.

خبير الشؤون الامريكية مناظرة بايدن وترامب الحزب الديمقراطي مطروح للنقاش القاهرة الإخبارية

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