الثلاثاء 02 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مطالب وملفات هامة على طاولة الحكومة الجديدة.. خبيرة اقتصادية توضح

القاهرة الإخبارية
القاهرة الإخبارية

قالت الدكتورة حنان وجدي، الخبيرة الاقتصادية، إن الشعب المصري في انتظار التعديل الوزاري الجديد خاصة أن الحكومة الجديدة ستقع على عاتقها تحديات كبيرة أهمها الملف الاقتصادي.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لها عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الحكومة المقبلة ستعمل في ظل المحددات التي أشارت إليها القيادة السياسية سابقًا وهي الأمن القومي والحفاظ على استقرار الدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية واستكمال مسار الإصلاح الاقتصادي وتمكين الفئات المهمشة وغيرها من المحددات الواضحة.

وتابعت: "الملف الاقتصادي من أكثر الملفات صعوبة التي ستواجهها الحكومة الجديدة في ظل زيادة الأسعار، والعمل على استقرارها ستكون له الأولوية الفترة المقبلة".

تعديل وزاري حكومة اقتصاد “القاهرة الإخبارية

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