الثلاثاء 02 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"الداخلية" تضبط كيانًا تعليميًا وهميًا فى الإسكندرية

الأجهزة الأمنية -
الأجهزة الأمنية - ارشيفية

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين بقصد الاستيلاء على أموالهم.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة قيام (أحد الأشخاص) بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية للنصب والاحتيال على المواطنين ومنحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى – على خلاف الحقيقة - مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته (عدد من الشهادات بأسماء مختلفة "معدة للتزوير" منسوب صدورها للكيان – عدد 2 أكلاشيه – مطبوعات دعائية خاصة بالكيان – جهاز حاسب آلى "بفحصه فنيًا تبين احتواؤه على العديد من الدلائل التى تؤكد نشاطه الإجرامى"). 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية جرائم النصب والاحتيال كيان تعليمى الإسكندرية حوادث الدستور

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