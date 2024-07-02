تحالف دولى يعرض على الحكومة 4 مشروعات باستثمارات 100 مليون دولار

استعرض رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى، مع ممثلى تحالف «سيجنفاى فيليبس وجيلا»، ٤ مشروعات جديدة مقترحة، باستثمارات ١٠٠ مليون دولار.

حضر الاجتماع وزير التجارة والصناعة، المهندس أحمد سمير، والرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، حسام هيبة، ورئيس مجلس إدارة شركة «التوكل الكهربائية جيلا»، شريف عبدالفتاح، ومدير عام شركة «سيجنفاى فيليبس للإضاءة مصر وشمال إفريقيا»، محمد سعد، والرئيس التنفيذى لشركة «التوكل الكهربائية جيلا»، مخلص توكل.

وعبّر مسئولو التحالف، خلال اللقاء، عن تقديرهم جهود الحكومة فى جذب الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة إلى مصر، من خلال العمل على تبسيط الإجراءات والسعى لإزالة أى معوقات تواجه الاستثمارات القائمة أو التوسعات الجديدة لشركات القطاع الخاص فى مصر.

فى هذا الإطار، قال رئيس مجلس إدارة شركة «التوكل الكهربائية جيلا»: «ما لمسناه من جهد دءوب من الحكومة خلال الفترة الماضية لتذليل أى معوقات أمام دخول الاستثمارات الجديدة، والعمل بقوة لحل مشكلات المستثمرين، شجعنا على تقديم مقترح بتنفيذ ٤ مشروعات جديدة باستثمارات قيمتها نحو ١٠٠ مليون دولار، بعضها مشترك بين جيلا وسيجنفاى فيليبس وشركائه».

وأوضح أن هناك رغبة قوية لتنفيذ هذه المشروعات الجديدة بدعم من الحكومة حتى يتم استكمال تنفيذها، مشيرًا إلى أن المشروع الأول يقوم بتنفيذه تحالف شركة جيلا وفيليبس، ويتمثل فى إقامة مصنع للإضاءة لتقديم حلول ومقترحات إضاءة Led على أحدث طراز، باستثمارات أجنبية مباشرة تصل إلى ٥٠ مليون دولار.

ولفت فى هذا الصدد إلى أن المشروع الثانى يتمثل فى رغبة شركة جيلا فى التوسع فى نشاط تصنيع وتجميع لوحات الجهد المتوسط والمنخفض، من خلال إقامة وإنشاء مصنع آخر فى مدينة العاشر من رمضان، على مساحة ٨٠ ألف م٢، باستثمارات تقريبية تصل إلى ٢٠ مليون دولار، وذلك تماشيًا مع سياسة الدولة فى تشجيع المستثمرين الجادين على إقامة توسعاتهم وتذليل المعوقات أمام تنفيذ ذلك.

وقال إن المشروع الثالث الذى تم استعراضه خلال اللقاء، يتمثل فى محطة طاقة شمسية بقدرة ٤٠ ميجاوات، مشيرًا إلى أن الشركة انتهت من إنشاء وحدات لتوليد أول ٥ ميجاوات، وسيتم العمل على ضخ استثمارات جديدة فى حدود ٢٠ مليون دولار؛ لاستكمال باقى الـ٣٥ ميجاوات، وربطها على شبكة الجهد المتوسط، مع شركة القناة لتوزيع الكهرباء، لافتًا إلى أنه جرى تقديم ملف المشروع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

ونوه بأن المشروع الرابع يتمثل فى إنتاج الهيدروجين الأخضر، موضحًا أن هناك خطوات استباقية تم اتخاذها بالفعل فى هذا الشأن، ومن المتوقع ضخ استثمارات بقيمة نحو ١٦ مليون دولار.