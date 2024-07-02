تكريم الفنان عزت زين فى مهرجان القومى للمسرح

يُكرم المهرجان القومى للمسرح المصرى، برئاسة الفنان محمد رياض، خلال حفل افتتاح دورته السابعة عشرة، المقررة يوم ١٥ يوليو الجارى، الفنان الكبير عزت زين، تقديرًا لمسيرته المسرحية والفنية بشكل عام، كممثل ومخرج مسرحى من رواد مسرح الثقافة الجماهيرية.

والفنان الكبير عزت زين من مواليد شهر يوليو عام ١٩٥٨ بمحافظة الفيوم، عشق فن المسرح من خلال والده، بدأ أولى تجاربه المسرحية وهو فى سن السابعة، واستمر حبه وممارسته للمسرح خلال جميع المراحل التعليمية المختلفة.

قدم «زين» تجاربه المسرحية فى الأندية ومراكز الشباب، ثم فى الثقافة الجماهيرية، التى تم اعتماده فيها كمخرج بداية من عام ١٩٨٤، ليخرج بها قرابة الـ٤٠ مسرحية، أبرزها: «اثنين فى قفة»، و«مقتل القمر الجنوبى» من إعداده عن الأعمال الكاملة للشاعر أمل دنقل، و«القبض على طريف الحادى» لممدوح عدوان، و«عائلة توت» و«قضية ظل الحمار» و«رابعة العدوية» و«حفلة على الخازوق» وغيرها، وتنوعت أعماله ما بين المسرح المصرى والعربى والعالمى. وأسس الفنان عزت زين فرقة مسرح جامعة الفيوم، وشارك من خلالها فى معظم المهرجانات التى نظمتها الجامعة. كما سعى من خلال جمعية «نادى المسرح المصرى»، التى أسس لها فرعًا فى الفيوم، إلى عمل مسرح مستقل له جماليات ومنحى تجريبى. ورغم كل تجاربه الإخراجية فى المسرح لم يتوقف عن التمثيل طوال مسيرته الفنية، كما أن دوره الذى قدمه فى مسرحية «قواعد العشق الأربعون»، فتح الباب واسعًا له للمشاركة فى عشرات الأعمال التليفزيونية والسينمائية، بعدما شاهده صناع تلك الأعمال، وقال عنه المخرج الكبير محمد فاضل: «عزت زين مبدع تأخر ظهوره لكن عندما أتيحت له الفرص ظهر أستاذًا».