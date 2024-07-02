الثلاثاء 02 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

استكمال تجهيز 33 جامعة أهلية وتكنولوجية.. أبرز الملفات علي طاولة وزير التعليم العالي الجديد

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي والبحث العلمي

كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بتشكيل حكومة جديدة  تعمل على تحقيق عدد من الأهداف على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، ووضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات، خاصة في مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية.

واعلن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء الحكومة اسماء الوزراء الجدد بالحكومة الجديدة والتي جاء فيها اختيار الدكتور أيمن عاشور وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي،والذي قد شغل منصبه منذ اغسطس 2022.

استكمال انشاء الجامعات الأهلية والأجنبية والتكنولوجية

وقامت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بوضع خطة شاملة لأهم الملفات خلال الفترة المقبلة، وأبرزها استكمال إنشاء الجامعات الأهلية والأجنبية والتكنولوجية الجديدة لمواكبة التطور التكنولوجي ومتطلبات سوق العمل المحلي والعالمي بالإضافة إلي  تطوير المستشفيات الجامعية على مستوى كافة الجامعات.

دعم الانفاق على التعليم الجامعي

وجاءت أبرز المشروعات والخطط المزمع تنفيذها خلال الفترة القادمة هي، دعم الانفاق على التعليم الجامعي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى ما لا يقل عن ٢٪، واستكمال تجهيز 16 جامعة أهلية ودعم المراكز والمشروعات البحثية، وذلك من خلال تقديم برامج وتخصصات دراسية جديدة يحتاجها سوق العمل، بالإضافة إلى التخصصات البينية، لمواكبة التوجه العالمي المُعاصر في هذا الاتجاه، مع العمل على وجود جامعة تكنولوجية بكل محافظة (٢٧ جامعة تكنولوجية بحلول عام ٢٠٣٠)، نظرًا لما توفره الجامعات التكنولوجية من نظام تعليمي يُخرج كوادر تحتاجها قطاعات التنمية المختلفة بكافة محافظات الجمهورية.

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تدويل التعليم الجامعي 

وتولي الوزارة اهتماما كبيرا بملف تدويل التعليم الجامعي الذي يظهر بوضوح من خلال دعم التوسع في إنشاء فروع للجامعات الأجنبية المرموقة بمصر، مشيرًا إلى سعى مصر للاستفادة من خبرات الدول الصديقة في مجال التعليم العالي؛ لزيادة تنافسية الخريجين اعتمادًا على المعارف الحديثة، ونظم التعليم المعاصرة، بالإضافة إلى تسابق الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية في عقد شراكات مع جامعات دولية مرموقة، وهو ما سيؤثر بشكل إيجابي على الارتقاء بأداء الجامعات المصرية خلال السنوات القادمة. 

إنشاء أفرع جديدة للجامعات الأجنبية المُصنفة دوليًا، بهدف إتاحة فرص التعليم الأجنبي في مصر بكافة مساراته وتخصصاته، لتعمل جنبًا إلى جنب مع المنظومة الحالية التي تتكون من 9 فروع لجامعات أجنبية حاليًا، والتي تقدم خدمات تعليمية تُناظر ما تقدمها الجامعة الأم.

ودعم الاستثمار في البحث الأكاديمي وربطه بالصناعة وخطط التنمية واحتياجات المجتمع، وتعزيز الشراكة مع القطاعات المختلفة، من خلال بيئة محفزة وداعمة للتميز والابتكار في العلوم والتكنولوجيا والابتكار  وارتفاع تصنیف ۲۸ جامعات مصرية على الأقل لتصنـف من بين أفضل جامعات العالم وفقًا لتصنيف الـ QS العالمي للجامعات مقارنة بنحو 14 جامعة حاليًا.

الاستمرار في تنفيذ الخطة الطموحة لتطوير البرامج الدراسية بالجامعات الحكومية من خلال إضافة برامج جديدة، وتطوير اللوائح الأكاديمية للبرامج القائمة، والاهتمام بالبرامج البينية بالجامعات الحكومية، فضلًا عن الاستمرار في تطوير الخدمات الرقمية للجامعات الحكومية، ومتابعة تنفيذ مُخرجات الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي بكافة مساراتها ومبادئها، وذلك من خلال فريق عمل الوزارة المعني بهذا المسار، والذي يُمكن من خلاله تحقيق نقلة نوعية في أداء منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، على مستوى المسارات البينية للبرامج الدراسية، والاتجاه نحو الشراكات الدولية، والسعى لتطوير دور الجامعات في مؤشر الابتكار، وتوظيف البحث العلمي لخدمة الصناعة والاقتصاد الوطني ودعم جهود التنمية في مختلف أنجاء الجمهورية.

حكومة جديدة السيسي التحديات الإقليمية والدولية الدكتور أيمن عاشور وزيرا للتعليم إعلان الحكومة الجديدة

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