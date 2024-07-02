الثلاثاء 02 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مولدوفا تحصل على تمويل من صندوق النقد الدولي بقيمة 175 مليون دولار

صندوق النقد الدولي
صندوق النقد الدولي

أعلن صندوق النقد الدولي، السماح بصرف 175 مليون دولار كتمويل إلى حكومة مولدوفا وذلك بعد إكمال المجلس التنفيذي للصندوق للمراجعة الخامسة لاقتصاد تشيسيناو التي تأتي في إطار تسهيل الائتمان الموسع ومرفق المرونة والاستدامة مع مولدوفا.
وأكد بيان صادر عن صندوق النقد الدولي انتعاش اقتصاد مولدوفا من الصدمات المتعددة.. فيما جاء التضخم ضمن النطاق المستهدف لبنك مولدوفا الوطني منذ أكتوبر الماضي. 
وتابع أن التركيز المستمر للسلطات على التخطيط للطوارئ، مع الحفاظ على سياسات مرنة، أسهم في احتواء تأثير الصدمات الأخيرة، ودعم الجهود المستمرة لإجراء إصلاحات معززة للنمو، وتعزيز أمن الطاقة، وتعزيز الاستثمارات القادرة على التكيف مع المناخ، مع السعي نحو الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وتحقيق أهداف مولدوفا الإنمائية.

صندوق النقد الدولي حكومة مولدوفا المجلس التنفيذي تسهيل الائتمان مولدوفا الإنمائية تعزيز الاستثمارات الاتحاد الأوروبي

مواد متعلقة

حصاد وزارة العمل.. مصر خارج الملاحظات الدولية لعام 2024.. والحوار الاجتماعي يستكمل مناقشات "قانون العمل"

صُناع وأبطال "صدفة" فى ندوة "الدستور": ناقشنا قضايا مجتمعية جادة فى قالب شعبى

بالإنفوجراف.. الحصاد الأسبوعي لأنشطة وزارة البيئة خلال الفترة من 4 - 11 مايو الجاري

الشاعر والجارية.. وشم النسيم

الحصاد الأسبوعى لوزارة العمل.. الوزير يلقى كلمة أمام الرئيس لتجديد العهد بمواصلة التقدم فى مجال العمل

امتحانات الثانوية ومشروع رأس المال الدائم أبرز أنشطة وزارة التعليم فى إسبوع.. إنفوجراف

جهود وزارة الهجرة فى ملف التواصل مع المصريين بالخارج على مدار 9 سنوات

إجازة عيد الفطر ومشروع "مهني 2030".. أبرزأنشطة وزارة العمل فى إسبوع

الأكثر قراءة

"رحلة صعود" لأشهر قائد إيرباص.. مَن هو سامح الحفنى وزير الطيران الجديد؟

من هو شريف فاروق وزير التموين الجديد؟

نائب رئيس اللجنة المالية بصندوق النقد.. السيرة الذاتية لـ أحمد كجوك مرشح وزارة المالية الجديد

كفاءة وطنية بخبرات دولية.. من هو بدر عبدالعاطى وزير الخارجية الجديد؟

حصل على نوط الواجب العسكرى.. من هو عبدالمجيد صقر وزير التنمية المحلية الجديد؟

خبرة ممتدة لأكثر من 35 عامًا.. من هو حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الجديد؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

الربط الرابع للسلام والتنمية

مدحت بشاى

إرادة التغيير.. وقيم التقدم

عبد الرحيم طايع

حديث أمين عن الشأن الوزاري

محمد رفعت

المحافظون والتغيير!

علي سعدة

التغيير الوزارى الجديد

مدحت بشاى

رؤى مواطن يبغى التغيير يا حكومة

محاسن السنوسي

معانا ولا علينا يا حكومة !

لواء. محسن الفحام

الشفافية الإيجابية

صور

مباراة الأهلى وطلائع الجيش

أشرف سليمان والفنان أحمد أمين بمؤتمر مهرجان العلمين

عمرو الفقى فى مؤتمر مهرجان العلمين 2024

محطة تل أبيب

المزيد

"الشاباك" يلغي أوامر اعتقالات جديدة للفلسطينيين بسبب امتلاء سجون الاحتلال بالأسرى

اليوم الـ270 للعدوان على غزة.. مجازر الاحتلال متواصلة وحركات نزوح واسعة

نتنياهو: مستمرون فى الحرب حتى هزيمة حماس وإعادة المحتجزين