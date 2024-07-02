مولدوفا تحصل على تمويل من صندوق النقد الدولي بقيمة 175 مليون دولار

أعلن صندوق النقد الدولي، السماح بصرف 175 مليون دولار كتمويل إلى حكومة مولدوفا وذلك بعد إكمال المجلس التنفيذي للصندوق للمراجعة الخامسة لاقتصاد تشيسيناو التي تأتي في إطار تسهيل الائتمان الموسع ومرفق المرونة والاستدامة مع مولدوفا.

وأكد بيان صادر عن صندوق النقد الدولي انتعاش اقتصاد مولدوفا من الصدمات المتعددة.. فيما جاء التضخم ضمن النطاق المستهدف لبنك مولدوفا الوطني منذ أكتوبر الماضي.

وتابع أن التركيز المستمر للسلطات على التخطيط للطوارئ، مع الحفاظ على سياسات مرنة، أسهم في احتواء تأثير الصدمات الأخيرة، ودعم الجهود المستمرة لإجراء إصلاحات معززة للنمو، وتعزيز أمن الطاقة، وتعزيز الاستثمارات القادرة على التكيف مع المناخ، مع السعي نحو الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وتحقيق أهداف مولدوفا الإنمائية.