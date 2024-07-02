استشارى تغذية علاجية يكشف عن مخاطر بعض أنواع الجبن على الصحة

قال الدكتور حسن الشافعي، استشاري التغذية العلاجية بجامعة القاهرة، إن الألبان المتواجدة حاليًا في الأسواق ناتج عن حيوانات محقونة بهرمونات عالية للغاية، وذلك من أجل زيادة الألبان.

مخاطرة بسترة الألبان

وأكد الدكتور حسن الشافعي، خلال لقائه ببرنامج " السفيرة عزيزة" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن غليان الألبان تقتل البكتريا ولكن لا يقضي على الهرمونات المحقونة على الإطلاق، معبرًا: "بسترة الألبان تعني بشكل واضح وجذري قتل كل البكتريا النافعة التي توجد بداخله".

واستطرد: "الدهون المتواجدة في الجبن المصنعة نباتية، وتشكل خطورة على حياة الإنسان بصورة كبيرة، لذا يجب الاتجاه نحو الجبن القريش الذي اعتدنا عليه سابقًا".

الجبن المصنع وضرره

وأشار إلى أن الجبن الرومي تتم صناعته من البطاطس، إضافة إلى استخدام اللبن منزوع الدهون الحيوانية ومضاف إليه دهن نباتي، ويتم الاحتفاظ بقالب الجبنة الرومي من ١٠ لـ١٢ عامًا حتى يكون صالحًا للبيع".

وتابع: "هناك بعض الأبحاث العلمية التي تقول إن هناك علاقة وثيقة بين الألبان المتواجدة حاليًا وبين سرطان الثدي".