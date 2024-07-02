الثلاثاء 02 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الصحة العالمية: 270 مريضًا غادروا مُستشفى غزة الأوروبى بأوامر إخلاء إسرائيلية

قالت ممثل منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية ريتشارد بيبركورن، اليوم الثلاثاء، إن 270 مريضا غادروا مستشفى غزة الأوروبي بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، بعد أوامر إخلاء إسرائيلية.
وأضاف بيبركورن، في مؤتمر صحفي بمقر الأمم المتحدة في جنيف، أن أوامر الإخلاء الأخيرة "أثرت على العمليات في مستشفى غزة الأوروبي، رغم أن المستشفى نفسه لا يخضع لأوامر الإخلاء".
وأوضح أن 270 مريضا، إلى جانب الطواقم الطبية، غادروا المستشفى ذاتيا، وأن عمليات الإخلاء بالمستشفى استؤنفت صباح اليوم.
وشدد بيبركورن على أن "انعدام الأمن قرب أي مستشفى وعدم إمكانية وصول المرضى والعاملين الصحيين والعاملين الإنسانيين لإمدادات الوقود والإمدادات الطبية والمياه والغذاء، يمكن أن يجعل المستشفيات غير قادرة على العمل بسرعة كبيرة".
وأضاف أنه "لم يبق بمستشفى غزة الأوروبي سوى 3 مرضى، و3 آخرين في المستشفى الميداني التابع للجنة الدولية للصليب الأحمر"، مشيرا إلى أن معظم المرضى تم تحويلهم إلى "مجمع ناصر الطبي" غربي مدينة خان يونس.

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