بعد حلف اليمين.. ملفات شائكة على طاولة وزير التربية والتعليم الجديد

يستعد وزير التربية والتعليم الجديد، لحلف اليمين الدستوري غدًا الأربعاء، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وتنتظر وزير التربية والتعليم الجديد محمد عبد اللطيف، عدد من الملفات نستعرضها في السطور التالية..

امتحانات الثانوية العامة 2024

استمرار سير العملية الامتحانية لماراثون الثانوية العامة 2024، حيث يواصل الطلاب أداء امتحانات الثانوية العامة 2024، وفقا لمواعيدها المذكورة في جدول امتحانات الثانوية العامة دون التأثر بتغيير الوزير.

استمرار تطبيق نظام التعليم الجديد 2.0



استمرار خطة تطوير التعليم، ووصولها للصف الأول الإعدادي العام الدراسي الجديد 2023/2024، دون أن تتأثر بتغيير الحكومة، حيث سيتم الاستمرار في تطبيق نظام التعليم 2.0 على الصفوف الدراسية تباعا وفقا للخطة الزمنة الموضوعة، بإعتبار أن مشروع تطوير التعليم هو مشروع دولة وليس مشروع وزير.

استكمال مشروع الوزارة لتطوير مرحلة رياض الاطفال، حيث تم إضافة ريادة الأعمال بشكل متقاطع عبر جميع المواد الدراسية، فضلًا عن وجود مادة للأنشطة البحثية، وتكنولوجيا المعلومات، كما سيتم إدخال اللغة الأجنبية الثانية بداية من العام الدراسى القادم للصف الأول الإعدادى، مثل (الفرنسية، والالمانية، والأسبانية والإيطالية والصينية)، وستكون مادة نجاح ورسوب فقط ولا تضاف للمجموع.

نظام الثانوية العامة الجديد

طرح ملامح نظام الثانوية العامة الجديد للحوار المجتمعي، لإجراء التعديلات المناسبة، وبعد ذلك يتم العرض على مجلس الوزراء، ومجلس النواب فى المرحلة الأخيرة، ثم يبدأ تطبيق نظام الثانوية العامة الجديد بعد إصدار القانون.

و يتضمن نظام الثانوية العامة الجديد تعدد الفرص لتحسين أداء الطلاب فى الامتحانات، وتعدد المسارات، وسيقوم الطالب بدراسة المواد المؤهلة للقطاع الذي يرغب فيه، وسوف تراعي المناهج إمداد الطالب بمهارات وظائف المستقبل وسوق العمل.

مسابقة المعلمين

تستكمل الحكومة الجديدة، اختيار المعلمين الجدد بوفقا للمسابقات التي أقرتها الدولة بتوجيهات الرئيس، ليتم من خلالها اختيار 150 ألف معلم على مدار 5 سنوات بشفافية مطلقة، وآليات محكمة لاختيار أفضل العناصر المتقدمة، على أن تتم جميع مراحل المسابقات بشكل إلكترونى ومميكن فى جميع الاختبارات.



التوسع في المدراس الرسمية الدولية "IPS"

ستقوم الحكومة الجديدة أيضا، بالعمل على التوسع في المدراس الرسمية الدولية "IPS" والارتقاء بمستوى جودتها نظرا للإقبال الكبير عليها لما تقدمه من مستوى تعليمي متميز

كما تهتم الحكومة الجديدة أيضا بزيادة عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية في مختلف المحافظات، بما يساهم في تحسين نوعية مُخرجات ومستويات المهارات الفنية والمهنية لطلاب التعليم الفني وتخريج طلاب قادرين على المنافسة والالتحاق بسوق العمل المحلي والدولي في مختلف المجالات والتخصصات،



سوف تسعى الحكومة الجديدة أيضا، إلى التوسع في مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا "STEM"، بإعتبارها تتضمن تعليمًا قائمًا على دعم مهارات التفكير العليا والبحث العلمي خاصة فى مجالات العلوم والرياضيات والتكنولوجيا.

كما تولي الحكومة الجديدة اهتماما كبيرا بملف مدارس النيل المصرية، وستسعى جاهدة لتطوير هذه المدارس والتوسع في إنشاء العديد منها تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي