الثلاثاء 02 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بعد حلف اليمين.. ملفات شائكة على طاولة وزير التربية والتعليم الجديد

جريدة الدستور

يستعد وزير التربية والتعليم الجديد، لحلف اليمين الدستوري غدًا الأربعاء، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وتنتظر وزير التربية والتعليم الجديد محمد عبد اللطيف، عدد من الملفات نستعرضها في السطور التالية..

 

امتحانات الثانوية العامة 2024

استمرار سير العملية الامتحانية لماراثون الثانوية العامة 2024، حيث يواصل الطلاب أداء امتحانات الثانوية العامة 2024، وفقا لمواعيدها المذكورة في جدول امتحانات الثانوية العامة دون التأثر بتغيير الوزير.

خبير اقتصادى: الحكومة الجديدة قد تتخذ سياسات أكثر مرونة فى التعامل مع الصدمات

 

استمرار تطبيق نظام التعليم الجديد 2.0


استمرار خطة تطوير التعليم، ووصولها للصف الأول الإعدادي العام الدراسي الجديد 2023/2024، دون أن تتأثر بتغيير الحكومة، حيث سيتم الاستمرار في تطبيق نظام التعليم 2.0 على الصفوف الدراسية تباعا وفقا للخطة الزمنة الموضوعة، بإعتبار أن مشروع تطوير التعليم هو مشروع دولة وليس مشروع وزير.

استكمال مشروع الوزارة لتطوير مرحلة رياض الاطفال، حيث تم إضافة ريادة الأعمال  بشكل متقاطع عبر جميع المواد الدراسية، فضلًا عن وجود مادة للأنشطة البحثية، وتكنولوجيا المعلومات، كما سيتم إدخال اللغة الأجنبية الثانية بداية من العام الدراسى القادم للصف الأول الإعدادى، مثل (الفرنسية، والالمانية، والأسبانية والإيطالية والصينية)، وستكون مادة نجاح ورسوب فقط ولا تضاف للمجموع.

txt

مصدر مطلع: حلف الحكومة الجديدة لليمين الدستورية فى الثانية غدًا الأربعاء

 نظام الثانوية العامة الجديد

طرح ملامح نظام الثانوية العامة الجديد للحوار المجتمعي،  لإجراء التعديلات المناسبة، وبعد ذلك يتم العرض على مجلس الوزراء، ومجلس النواب فى المرحلة الأخيرة، ثم يبدأ تطبيق نظام الثانوية العامة الجديد بعد إصدار القانون.

و يتضمن نظام الثانوية العامة الجديد تعدد الفرص لتحسين أداء الطلاب فى الامتحانات، وتعدد المسارات، وسيقوم الطالب بدراسة المواد المؤهلة للقطاع الذي يرغب فيه، وسوف تراعي المناهج إمداد الطالب بمهارات وظائف المستقبل وسوق العمل.

 

مسابقة المعلمين 

تستكمل الحكومة الجديدة، اختيار المعلمين الجدد بوفقا  للمسابقات التي أقرتها الدولة بتوجيهات الرئيس، ليتم من خلالها اختيار 150 ألف معلم على مدار 5 سنوات  بشفافية مطلقة، وآليات محكمة لاختيار أفضل العناصر المتقدمة،  على أن تتم جميع مراحل المسابقات بشكل إلكترونى ومميكن فى جميع الاختبارات.


التوسع في المدراس الرسمية الدولية "IPS" 

ستقوم الحكومة الجديدة أيضا، بالعمل على التوسع في المدراس الرسمية الدولية "IPS" والارتقاء بمستوى جودتها نظرا للإقبال الكبير عليها لما تقدمه من مستوى تعليمي متميز

كما تهتم الحكومة الجديدة أيضا بزيادة عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية في مختلف المحافظات، بما يساهم في تحسين نوعية مُخرجات ومستويات المهارات الفنية والمهنية لطلاب التعليم الفني وتخريج طلاب قادرين على المنافسة والالتحاق بسوق العمل المحلي والدولي في مختلف المجالات والتخصصات، 

سوف تسعى الحكومة الجديدة أيضا، إلى التوسع في مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا "STEM"، بإعتبارها تتضمن تعليمًا قائمًا على دعم مهارات التفكير العليا والبحث العلمي خاصة فى مجالات العلوم والرياضيات والتكنولوجيا.

كما تولي الحكومة الجديدة اهتماما كبيرا بملف مدارس النيل المصرية، وستسعى جاهدة لتطوير هذه المدارس والتوسع في إنشاء العديد منها تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي

وزير التربية والتعليم الرئيس عبدالفتاح السيسي تشكيل الحكومة الجديد خطة تطوير التعليم للصف الأول الاعدادي الصفوف الدراسية تطبيق نظام التعليم 2 0 ملامح نظام الثانوية العامة سوق العمل مسابقة المعلمين

مواد متعلقة

البطريرك شاهدًا على 30 يونيو.. البابا تواضروس الثانى: مرسى كان مغيّبًا.. وعدلى منصور قامة تليق بمصر.. وبــ«السيسى» اعتدل الميزان

ماذا يريدون من مصر ولمصر؟!

بالإنفوجراف.. الحصاد الأسبوعي لأنشطة وزارة البيئة خلال الفترة من 4 - 11 مايو الجاري

الحصاد الأسبوعى لوزارة العمل.. الوزير يلقى كلمة أمام الرئيس لتجديد العهد بمواصلة التقدم فى مجال العمل

كيف يصوغ المواطن المصرى رأيه السياسى؟!

أنشطة وفعاليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خلال أسبوع (إنفوجراف)

بالإنفوجراف.. ننشر الحصاد الأسبوعى لأنشطة وزارة العمل

امتحانات الثانوية ومشروع رأس المال الدائم أبرز أنشطة وزارة التعليم فى إسبوع.. إنفوجراف

الأكثر قراءة

"رحلة صعود" لأشهر قائد إيرباص.. مَن هو سامح الحفنى وزير الطيران الجديد؟

من هو شريف فاروق وزير التموين الجديد؟

نائب رئيس اللجنة المالية بصندوق النقد.. السيرة الذاتية لـ أحمد كجوك مرشح وزارة المالية الجديد

كفاءة وطنية بخبرات دولية.. من هو بدر عبدالعاطى وزير الخارجية الجديد؟

السيرة الذاتية للمهندس كريم بدوي وزير البترول الجديد

حصل على نوط الواجب العسكرى.. من هو عبدالمجيد صقر وزير التنمية المحلية الجديد؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

دماغ نعوم تشومسكى

ماجد حبته

الربط الرابع للسلام والتنمية

مدحت بشاى

إرادة التغيير.. وقيم التقدم

عبد الرحيم طايع

حديث أمين عن الشأن الوزاري

محمد رفعت

المحافظون والتغيير!

علي سعدة

التغيير الوزارى الجديد

مدحت بشاى

رؤى مواطن يبغى التغيير يا حكومة

محاسن السنوسي

معانا ولا علينا يا حكومة !

صور

مباراة الأهلى وطلائع الجيش

أشرف سليمان والفنان أحمد أمين بمؤتمر مهرجان العلمين

عمرو الفقى فى مؤتمر مهرجان العلمين 2024

محطة تل أبيب

المزيد

"الشاباك" يلغي أوامر اعتقالات جديدة للفلسطينيين بسبب امتلاء سجون الاحتلال بالأسرى

اليوم الـ270 للعدوان على غزة.. مجازر الاحتلال متواصلة وحركات نزوح واسعة

نتنياهو: مستمرون فى الحرب حتى هزيمة حماس وإعادة المحتجزين