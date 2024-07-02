الثلاثاء 02 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الإسكندرانية: نريد من نواب المحافظ التقرب من المواطن وحل مشكلاته

الإسكندرية
الإسكندرية

ساعات قليلة تفصلنا عن إعلان حركة المحافظين الجديدة، والتي تشمل عدة محافظات، فضلا عن تغيير  بنواب المحافظين والذي يكن لهم دورًا هامًا في العديد من الملفات بالمحافظة.

استطلاع آراء المواطنين في دور نواب المحافظ

وقبل استقبال الأسماء الجديدة سواء للمحافظين الجدد أو لنواب المحافظين،  استطلعت الدستور  آراء مواطني الإسكندرية في الدور الذي يلعبه نواب المحافظين وما المنتظر من نائب محافظ الإسكندرية.
وقال إبراهيم عبد الله، محاسب من أهالي الإسكندرية، إن دور نائب المحافظ لا يقل عن المحافظ، حيث أنه يتابع باستمرار المشروعات وما يتم في المحافظة فضلا عن الاستطلاع الدائم لآراء المواطنين وما يطلبه الشارع وتقييم أداء المسؤولين لحل كافة المشكلات.


وأضاف لـ"الدستور"، أن النائب يكون قدرته على التعامل المباشر  مع المواطن أكبر،  وتصفية المشكلات في مراحلها الأولى قبل أن تتحول إلى أزمة.

 

وأوضحت سهى علي، أن محافظة كبيرة مثل محافظة الإسكندرية بها عدد كبير من المواطنين ويقام بها العديد من المشروعات الكبرى، دور نائب المحافظ بها هام جدًا للمتابعة الدورية بالشارع السكندري مع المحافظ، حيث أن نائب المحافظ يجب أن يتواجد بشكل دائم بين المواطنين والعمال في المشروعات والتعرف كافة الآراء.

 

واشارت إلى أن العديد من نواب المحافظين يكونوا مسؤولين بشكل كامل على ملفات ومشروعات كبرى بالمحافظة، وهو دورهم للمتابعة الدورية لما هو هام بالمحافظة.

 

وتابع محمود السيد، موظف من الإسكندرية، أنه يجب على نواب المحافظ أن يكونوا أقرب للشارع والمواطن البسيط ومتابعة كل ما يشغل بال المواطن ويؤثر عليه من الرقابة على الأسواق ومتابعة الاسعار والقضاء على احتكار السلع، فضلا عن حلول فعالة لنظافة المدينة وحل المشكلات المرورية في حال وجود العديد من المشروعات القائمة في ملف الطرق.

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