الثلاثاء 02 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

روسيا تعلن تدمير طائرات سوخوى-27 مقاتلة فى أوكرانيا

أوكرانيا
أوكرانيا

أعلنت روسيا، عن تدمير خمس طائرات مقاتلة من طراز "إس-يو27" في قاعدة جوية في أوكرانيا، ما أثار شكوكًا بشأن قدرة كييف على تأمين مطاراتها قبل تسليمها طائرات اف-16.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إنها قصفت بصواريخ بالستية من نوع "اسكندر-ام" قاعدة قرب مدينة ميغورود على بعد حوالى 150 كيلومترًا عن الحدود الروسية، حيث كانت توجد هذه الطائرات العائدة للحقبة السوفياتية.

وأضافت الوزارة عبر تطبيق تلجرام في رسالة مرفقة بمقطع فيديو يظهر غارة ربما نفذت بطائرة من دون طيار، تم تدمير خمس طائرات مقاتلة من طراز اس يو-27 وتضررت طائرتان أخريان كانتا قيد الإصلاح.

ووصف قائد القوات الجوية الأوكرانية ميكولا أوليشتشوك الثلاثاء الإعلان عن الضربة الروسية بأنه بروباجندا، من دون إضافة مزيد من التفاصيل. لكنّه أشار إلى ضربة أوكرانية مدمرة الإثنين على مستودع ذخيرة روسي في شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو في العام 2014 وتعد بمثابة قاعدة خلفية لعمليتها العسكرية.

وأكد يوري إيغنات وهو متحدث سابق باسم القوات الجوية الأوكرانية لا يزال يعمل فيها الهجوم الذي أعلنته روسيا على قاعدة أوكرانية، لكنه أوضح أن الخسائر كانت أقل.

وقال على فيسبوك، إن القوات الجوية تبذل كل ما في وسعها لإحباط مخطط العدو وتضليله.

مع ذلك، تعكس عمليات القصف التي طالت القاعدة الأوكرانية بالتوازي مع اقتراب مسيرة روسية إلى هذا الحد من الجبهة، الصعوبات التي تواجهها أوكرانيا في ما يتعلق بالدفاعات الجوية والتهديد الذي يحيط بالطائرات الغربية التي تتوقع الحصول عليها.

ومنذ بداية الحرب الروسية في العام 2022، تطالب كييف بالحصول على طائرات مقاتلة من طراز "اف-16" الأمريكية.

وتعهدت دول في حلف شمال الأطلسي بتزويدها بعشرات الطائرات وبتدريب أطقهما، وسيكون التسليم وشيكا.

روسيا أوكرانيا قاعدة جوية إف‭‭-‬‬16 كييف

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