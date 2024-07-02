الثلاثاء 02 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عضو "شركات السياحة" يطالب الحكومة الجديدة بدعم القطاع والتصدي للكيانات غير الشرعية

هشام إدريس عضوغرفة
هشام إدريس عضوغرفة شركات السياحة

أكد هشام إدريس عضو غرفة شركات السياحة، أن الكيانات غير الشرعية تؤثر سلبا على القطاع السياحى حيث تزاحم الشركات المرخصة، إضافة إلى العمل فى مجال الحج والعمرة فقد كانت تلك الكيانات المتسبب الرئيسي في أزمة وفيات الحج 2024.

تفعيل المجلس الاعلى للسياحة 

وعدد “إدريس” فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، مطالب القطاع من الحكومة الجديدة، وفي مقدمتها تفعيل المجلس الأعلى للسياحة الذي يضم عدد من الوزارات والجهات المعنية، كما طالب بتعيين مستشار سياحى داخل كل وزارة.

وأشار “إدريس” إلى ضرورة دعم القطاع المصرفى للقطاع السياحى بمبادرات جادة وكذلك دعم المستثمر المصرى لزيادة اعداد الغرف الفندقية لتتناسب مع حجم الإقبال على مصر وتحقيق استراتجية التنمية السياحية التي تهدف للوصول إلى 28 مليون سائح بحلول عام 2028.

كما طالب بدعم قطاع النقل السياحى وتحديث أساطيله فى مصر ووجود موديلات جديدة وتسهيل حركة الاستيراد من الخارج والنظر فى الجمارك المفروض عليها.

يشار الى انه بلغ إجمالي أعداد السائحين الوافدين لمصر خلال النصف الأول من يناير حتى يونيو من العام الجاري نحو   7.069 مليون سائح وهو ما يماثل تقريبًا الرقم القياسي التاريخي الذي حققته السياحة في مصر في أعداد السائحين الوافدين خلال نفس الفترة من عام 2023 والتي بلغت 7.062 مليون سائح، وهو ما يعد نموًا أيضًا عن عام 2010 الذي بلغت أعداد السائحين خلاله 6.9 مليون سائح.

الالويات الكيانات الغير شرعية شركات السياحة المجلس الاعلى للسياحة الطلب السياحي النقل السياحي

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