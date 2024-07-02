الثلاثاء 02 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

كيف يمكن للحكومة الجديدة تحسين وضع الصناعة؟.. خبير يُجيب

المهندس كريم إسماعيل
المهندس كريم إسماعيل

قال المهندس كريم إسماعيل الخبير الصناعي وعضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، إن التحديات الرئيسية التي ستوجهها الحكومة الجديدة في ملف تحسين الصناعة الوطنية، هي تحديات جسام، ونحن منتظرين الحكومة الجديدة بأولويات وأجندة واضحة.

وأضاف إسماعيل، اليوم الثلاثاء، خلال لقاء ببرنامج "مال وأعمال"، المُذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنه كان لدى القيادة السياسية رؤية في تغيير الحكومة من نبض الشارع ونبض المصنعين ونبض المجتمع بشكل كبير جدا الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أنه كان هناك تغيير توجيهات بأولويات محددة منها الاقتصاد وبناء الإنسان والصناعة بشكل كبير لأنا نعيش في أزمات وتحديات كبيرة جدا الفترة الأخيرة من صدمات متتالية.


وأوضح أن المنطقة أو نصيب مصر أو حظ مصر للأسف من وجود محيطها الجيوسياسي به مشاكل متواجدة طوال الوقت، مؤكدًا أننا بحاجة إلى حلول واضحة على الأرض وتحديات كبيرة جدا منها الصادرات والتصنيع والإنتاج المحلي بشكل واضح.

اكسترا نيوز مال وأعمال تحديات الحكومة الجديدة نبض الشارع القيادة السياسية مصر

مواد متعلقة

خبير: تقليل الأعباء الضريبية ضرورة للحصول على منتج جيد

خبير اقتصادى: الحكومة الجديدة قد تتخذ سياسات أكثر مرونة فى التعامل مع الصدمات

مصدر حكومى: حسن الخطيب وزيرًا للاستثمار والتجارة الخارجية

مصدر حكومى مطلع: حركة المحافظين تشمل محافظات القاهرة وشمال سيناء والغربية وكفرالشيخ

الشجاعية وجباليا وخان يونس.. 3 مناطق كاشفة للانتصارات العسكرية الزائفة للاحتلال

المنظمات الأهلية بفلسطين: الأوضاع تزداد صعوبة وقساوة

القاهرة الإخبارية: إصابة مستوطن فى إطلاق نار قرب "براخا" جنوبى نابلس بالضفة الغربية

الصحة الفلسطينية: الاحتلال ارتكب 3 مجازر ضد عائلات غزة راح ضحيتها 25 شهيدًا

الأكثر قراءة

"رحلة صعود" لأشهر قائد إيرباص.. مَن هو سامح الحفنى وزير الطيران الجديد؟

من هو شريف فاروق وزير التموين الجديد؟

نائب رئيس اللجنة المالية بصندوق النقد.. السيرة الذاتية لـ أحمد كجوك مرشح وزارة المالية الجديد

كفاءة وطنية بخبرات دولية.. من هو بدر عبدالعاطى وزير الخارجية الجديد؟

حصل على نوط الواجب العسكرى.. من هو عبدالمجيد صقر وزير التنمية المحلية الجديد؟

خبرة ممتدة لأكثر من 35 عامًا.. من هو حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الجديد؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

إرادة التغيير.. وقيم التقدم

عبد الرحيم طايع

حديث أمين عن الشأن الوزاري

محمد رفعت

المحافظون والتغيير!

علي سعدة

التغيير الوزارى الجديد

مدحت بشاى

رؤى مواطن يبغى التغيير يا حكومة

محاسن السنوسي

معانا ولا علينا يا حكومة !

لواء. محسن الفحام

الشفافية الإيجابية

حسين دعسة

عندما يكشف جيمس جفرى الخطط السرية.. من ينقذ غزة؟

صور

مباراة الأهلى وطلائع الجيش

أشرف سليمان والفنان أحمد أمين بمؤتمر مهرجان العلمين

عمرو الفقى فى مؤتمر مهرجان العلمين 2024

محطة تل أبيب

المزيد

"الشاباك" يلغي أوامر اعتقالات جديدة للفلسطينيين بسبب امتلاء سجون الاحتلال بالأسرى

اليوم الـ270 للعدوان على غزة.. مجازر الاحتلال متواصلة وحركات نزوح واسعة

نتنياهو: مستمرون فى الحرب حتى هزيمة حماس وإعادة المحتجزين