الثلاثاء 02 يوليو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أحمد البرعى: الوقت الحالى غير مناسب لطرح قانون عمل جديد

د.أحمد البرعي
د.أحمد البرعي

قال د. أحمد البرعي، وزير القوى العاملة الأسبق إن الوقت الحالي غير مناسب لطرح قانون عمل جديد، خاصة أن التشريع الاجتماعي بصفة عامة له جانب اجتماعي واقتصادي وأيضًا سياسي.

وأضاف البرعي: "في مصر، فكرة تغيير القوانين من الأمور السهلة والمعتادة، على خلاف ما هو معمول به في فرنسا على سبيل المثال"، مشددًا على أن الدولة عليها مراعاة استمرار وجود تكافؤ بين طرفي الإنتاج، أصحاب الأعمال والعمال": "تعلمنا أن قانون العمل يجب أن يمثل الحد الأدنى الذي يحافظ على حقوق العمال وأصحاب العمل، وما دون ذلك يجب أن يُترك للمفاوضة".

وتنظم نقابة الصحفيين، الثلاثاء، مائدة مستديرة حول "مشروع قانون العمل الجديد" تحت عنوان "من أجل قانون عمل عادل".  

شارك فى المائدة المستديرة د. أحمد حسن برعى، وزير العمل الأسبق، وإيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وكمال عباس، مدير دار الخدمات النقابية والعمالية، والخبير الاقتصادى إلهامي الميرغنى والنائب أحمد بلال، عضو النواب، وممثلين عن الزملاء المفصولين والمؤقتين، وعدد من الزملاء الصحفيين المهتمين بقانون العمل.

تدور محاور النقاش حول مشروع القانون وأثره على الصحفيين، وكيف يمكن لنقابة الصحفيين الخروج برؤية لتعديل القانون بما يخدم مصالح الصحفيين باعتباره القانون المنظم لعلاقات العمل فى مختلف المؤسسات الصحفية.

كما تناقش المائدة المستديرة عددًا من النقاط حول فلسفة مشروع قانون العمل، ومراحل تطور المشروع، والطبعات المختلفة للمشروع، والحق فى العمل والأجر العادل، وأوضاع النساء والمرأة العاملة والتنظيم والمفاوضة، وكيف يمكن الخروج بقانون عمل عادل؟.

وتستهدف المائدة التى تأتى ضمن فعاليات الإعداد للمؤتمر العام السادس للصحفيين وضع تصور حول مطالب الصحفيين من القانون الجديد حال إقراره.

أحمد البرعي قانون عمل جديد التشريع الاجتماعي أصحاب الأعمال والعمال الحد الأدنى

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