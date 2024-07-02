منتخب مصر للسلة يخسر أمام جزر الدومينيكان في ملحق الأولمبياد

خسر منتخب مصر لكرة السلة أمام جزر الدومينيكان بنتيجة (90-77) في المباراة التي جمعتهما في الملحق العالمي المؤهل لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

منتخب مصر بدأ المباراة بشكل قوي، حيث أنهى الربع الأول بنتيجة 22-16، لكنه تراجع بشكل كبير في الربع الثاني ليسجل 9 نقاط فقط مقابل 27 لـ جزر الدومينيكان، لينتهي الشوط الأول بنتيجة 43-31.

وفي الربع الثالث واصل منتخب جزر الدومينيكان تفوقه بنتيجة 17-25 ليزيد النتيجة إلى 68 -48.

في الربع الرابع والأخير، برز منتخب مصر وأنهاه بنتيجة 29-22 مقلصًا الفارق في النتيجة النهائية إلى نتيجة 90-77، ليخسر في مباراته الأولى بالملحق.

ويلعب منتخب مصر ضد نظيره اليونان مستضيف التصيفات، الخميس المقبل، في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، في الجولة الثانية من القسم الثاني بالمجموعة الثالثة بالتصفيات.

ويتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني من كل قسم إلى الأدوار الإقصائية لكل مجموعة لتحديد المنتخبات المتأهلة للأولمبياد من خلال الملحق.