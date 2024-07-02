خلال الصيف.. كيف تتخلص من مشكلة التعرق؟

في الصيف، يعاني الكثير من الناس من التعرق الزائد بسبب ارتفاع درجات الحرارة. إذا كنت تبحث عن طرق طبيعية للتخلص من العرق، فإليك بعض النصائح التي يمكن أن تساعدك، وذلك بحسب ما جاء فى موقع “هيلث” الطبي.

شرب الكثير من الماء:

يساعد الماء في تنظيم درجة حرارة الجسم ويمنع التعرق الزائد. تأكد من شرب ما لا يقل عن 8 أكواب من الماء يوميًا.

ارتداء الملابس القطنية:

الملابس القطنية تساعد على امتصاص العرق وتسمح بتهوية البشرة، مما يقلل من الشعور بالحرارة.

تجنب الأطعمة الحارة والمشروبات الكافيين:

الأطعمة الحارة والمشروبات التي تحتوي على الكافيين يمكن أن تزيد من التعرق. حاول تجنبها أو تقليل استهلاكها.

استخدام مزيلات العرق الطبيعية:

يمكنك استخدام مزيلات العرق الطبيعية مثل بيكربونات الصودا أو خل التفاح. بيكربونات الصودا تعمل على امتصاص العرق وقتل البكتيريا التي تسبب الرائحة الكريهة. يمكنك وضع القليل منها تحت الإبطين بعد الاستحمام.

الاستحمام بالماء الفاتر:

الاستحمام بالماء الفاتر يساعد على تقليل درجة حرارة الجسم وفتح المسام، مما يقلل من التعرق.

تناول الأطعمة الغنية بالماء:

تناول الأطعمة الغنية بالماء مثل الخيار والبطيخ يمكن أن يساعد في ترطيب الجسم من الداخل وتقليل التعرق.

ممارسة الرياضة بانتظام:

ممارسة الرياضة تساعد على تحسين اللياقة البدنية وتنظيم عملية التعرق. اختر الأوقات الباردة من اليوم لممارسة الرياضة مثل الصباح الباكر أو المساء.

استخدام الزيوت الأساسية:

بعض الزيوت الأساسية مثل زيت شجرة الشاي وزيت اللافندر يمكن أن تساعد في تقليل التعرق بسبب خصائصها المضادة للبكتيريا. يمكنك إضافة بضع قطرات من هذه الزيوت إلى ماء الاستحمام أو استخدامها مباشرة على الجلد (مخففة بزيت حامل).

بتطبيق هذه النصائح، يمكنك تقليل التعرق الزائد والتمتع بصيف منعش ومريح.