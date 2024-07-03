الأربعاء 03 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مراجعات الثانوية العامة 2024.. المراجعة النهائية للكيمياء والجغرافيا لطلبة 3 ثانوى عام

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة

مراجعات الثانوية العامة 2024.. المراجعة النهائية للكيمياء والجغرافيا لطلبة 3 ثانوي عام من أكثر الكلمات البحثية التي تحظى بنسب عالية من المشاهدة عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي منذ انتهاء امتحان مادة اللغة الإنجليزية لكافة الشعب الدراسية.

مراجعات الثانوية العامة 2024

يمكن متابعة مراجعات الثانوية العامة 2024 لكافة المواد الدراسية من خلال القناة الرسمية لموقع الدستور عبر موقع التواصل الاجتماعي اليوتيوب وذلك من خلال هذا الرابط (من هنا) حيث تقدم مجموعة مميزة من المراجعات النهائية لكافة المواد الدراسية لطلاب الثانوية العامة 2024 بالتعاون مع مجموعة مميزة من المدرسين.

ويتم الإجابة على أسئلة الثانوية العامة 2024 من خلال نظام البابل شيت وفقا لتصريحات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي حيث يسمح للطلاب باستخدام كتيب المفاهيم لكل مادة لمساعدتهم في الإجابة على أسئلة الامتحانات.

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المراجعة النهائية لمادة الكيمياء لطلاب الثانوية العامة 2024

وفقا للجدول الزمني المعتمد لامتحانات الثانوية العامة فإن امتحان مادة الكيمياء لطلاب الشعبة العلمية (رياضة، علوم) سيكون يوم السبت المقبل الموافق 6 يوليو 2024 في كافة محافظات الجمهورية ويمكن متابعة المراجعات النهائية للمادة من خلال موقع الدستور عبر القناة الرسمية السابق ذكرها.

المراجعة النهائية لمادة الجغرافيا لطلاب الثانوية العامة 2024

يترقب طلال الشعبة الأدبية بمرحلة الثانوية العامة 2024 المراجعة النهائية لمادة الجغرافيا والتي يقدمها موقع الدستور في إطار الخدمات المتنوعة التي يقدمها للطلاب حيث يقدم من خلالها أسئلة متوقع تشمل كافة أجزاء المنهج الدراسي وكيفية الإجابة عنها بشكل نموذجي وفقا لنماذج الاسترشادية لامتحان مادة الجغرافيا.

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جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 للمواد المتبقية

  • يوم السبت الموافق 7 يوليو 2024 امتحان مادتي الكيمياء والجغرافيا.
  • يوم الأربعاء الموافق 10 يوليو 2024 امتحان مواد الجيولوجيا وعلم البيئية والجبر والهندسة الفراغية وعلم النفس الاجتماع.
  • يوم السبت الموافق 13 يوليو 2024 امتحان مادة التفاضل والتكامل.
  • يوم الأربعاء الموافق 17 يوليو 2024 امتحان مواد الأحياء والاستاتيكا والفلسفة والمنطق.
  • يوم السبت 20 يوليو 2024 امتحان مادة الديناميكا.

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تنسيق الثانوية العامة 2024 بمحافظة الدقهلية 

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