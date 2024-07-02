الثلاثاء 02 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بعد شهرين من الانفصال.. جوري بكر تعود لزوجها

جوري بكر وزوجها
جوري بكر وزوجها

أعلنت الفنانة جوري بكر عودتها لزوجها مرة أخرى بعد انفصال استمر أكثر من شهرين.

وكتبت "جوري" عبر حسابها على موقع الفيديوهات “إنستجرام”: "تم الصلح بيني وبين زوجي وابو ابني واتمني للناس تدعلنا بالسعادة والبركة وربنا يحفظك ويخليك لينا ولابنك".

جوري بكر تنفصل عن زوجها

وأعلنت الفنانة جوري بكر قبل شهرين، انفصالها عن زوجها بعد عام واحد من الزواج، ووصفت حالتها بأنها تحملت ما لم يتحمله جبل.

وكتبت عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي:"وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ.. تم الانفصال بيني وبين زوجي وربنا يوفق الجميع"، متابعة:"الحمد لله صبرت كتير واستحملت اللي مفيش جبل يستحمله".

جودي بكر في مسلسل “جعفر العمدة” 

وتألقت الفنانة جوري بكر من خلال مشاركتها في مسلسل جعفر العمدة الذي عُرِض في السباق الرمضاني لعام 2023 بطولة الفنان محمد رمضان والفنانة هالة صدقي والفنانة مي كساب والفنانة زينة وغيرهم من نجوم الدراما، حيث حقق المسلسل نجاحًا ضخمًا تصدر به قائمة الأعمال الدرامية حينها، وهو ما دفع المشاهدين للمطالبة بموسم جديد للمسلسل، إلا أنه لم يتم الإعلان عن تفاصيله حتى الآن.

جوري بكر جعفر العمدة محمد رمضان

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